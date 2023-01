Life

Ζαμπούνης για τέως βασιλιά Κωνσταντίνο: Ήταν ή δεν ήταν αρχηγός κράτους; (βίντεο)

Τι αποκάλυψε για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο ο Χρήστος Ζαμπούνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Tη Δευτέρα στη Μητρόπολη από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο θα γίνει η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου όπως ανακοίνωσε επισήμως η οικογένειά του.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το Μαξίμου, ο Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ θα ταφεί ως ιδιώτης στο Τατόι, ενώ δεν θα υπάρξουν τιμές αρχηγού κράτους ή λαϊκό προσκύνημα.

«Σχετικά με την κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφασίστηκαν τα εξής:

Ο τέως Βασιλιάς θα ταφεί ως ιδιώτης,Η ταφή θα πραγματοποιηθεί κοντά στους προγόνους του στο Τατόι,Σε συνεννόηση της κυβέρνησης με την οικογένεια θα οριστεί ο Ναός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η Εξόδιος Ακολουθία,Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην κηδεία η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη,Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το Πρωτόκολλο για τους επίσημους από το εξωτερικό που θα παραστούν στην κηδεία»

Ο Χρήστος Ζαμπούνης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και με έκδηλη απορία ανέφερε "Ήταν ή δεν ήταν αρχηγός κράτους", ενώ συνέχισε λέγοντας πως "είμαστε σε προεκλογική περίοδο και ο καθένας πράττει όπως νομίζει, όμως σε εμένα δημιουργούνται ερωτηματικά για αυτή την απόφαση, για έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει τη χώρα, έχει υπάρξει ο νο1 πολίτης της και αρχηγός στρατού".

Τόνισε, μάλιστα, πως "ο πατέρας του νυν πρωθυπουργού είχε το σθένος σε μία εποχή που κυριαρχούσε το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίσει το δημοψήφισμα για τον Βασιλιά "unfair", καθώς δεν του δόθηκε η ευκαιρία στις εκλογέ να εκπροσωπήσει τον εαυτό του με φυσική παρουσία".

"Πάλευε για τη χώρα, θυμάμαι ακόμη τις προσπάθειές του να πάρει η Ελλάδα τους Ολυμπιακούς Αγώνες" είπε χαρακτηριστικά.





