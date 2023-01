Κοινωνία

Βιασμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Η 32χρονη περιγράφει στον ΑΝΤ1 τον εφιάλτη που έζησε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 32χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία σε κατάσταση σοκ ακόμα περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια του πρώην συντρόφου της για τρεις ημέρες.

Η 32χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία σε κατάσταση σοκ ακόμα περιγράφει στον ΑΝΤ1, τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια του πρώην συντρόφου της για τρεις ημέρες.

Όπως ανέφερε, την εντόπισε να κάθεται σε ένα παγκάκι με τη μητέρα της και με τη βία την πήγε στο σπίτι του, στην οδό Αχαρνών.

"Κλείδωσε και άρχισε να λέει "πέρασες καλά όσο ήμουν μέσα, είχες κανέναν; Μαζί μου θα είσαι θέλεις δεν θέλεις, εγώ θέλω ένα παιδί από σενα".

Συνεχώς την απειλούσε ότι θα κάνει κακό σε εκείνη και τα παιδιά της, που ζουν στη Βουλγαρία, και τη βίαζε "είναι εύκολο, έλεγε, να κάνω ένα τηλέφωνο και να σκοτώσουν τα παιδά σου, κι εσένα μπορώ να σε σκοτώσω με μεγάλη ευκολία αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω".

Πώς κατάφερε να δραπετεύσει

Το πρωί της Δευτέρας, όταν ο 35χρονος έφυγε από το διαμέρισμα, η γυναίκα βρήκε δεύτερα κλειδιά και αποφάσισε να φύγει. Ακόμα και τότε, όμως, τον έτρεμε.

"Πήγα στην κουζίνα και πήρα τα σκουπίδια και αν τον έβλεπα ξαφνικά είχα δικαιολογία ότι πήγα να τα πετάξω" είπε η ίδια.

Οι εικόνες με τον 35χρονο να τραβάει από τα μαλλιά και να χτυπάει τη γυναίκα είναι από βίντεο, το οποίο εκείνος είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο στα τέλη του 2021.

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς του 2022 είχε ταμπουρωθεί στο διαμέρισμα της Αχαρνών, όπου κρατούσε την 32χρονη και απειλούσε ότι θα ανατινάξει μία φιάλη υγραερίου.

Ο 35χρονος είχε συλληφθεί με επέμβαση τής ΕΚΑΜ, αλλά το θύμα δεν είχε χρήματα για να παραστεί με δικηγόρο προς υποστήριξη τής κατηγορίας και ήταν μία απλή μάρτυρας.

Ο κ. Γώγος, δικηγόρος ανέφερε πως "καταδικάστηκε με αναστολή μέχρι το εφετείο και έτσι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα".

Ο 35χρονος αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή για τα αδικήματα τής αρπαγής και του βιασμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Έριξε νερό σε άστεγη επειδή κάθισε απέναντι από το μαγαζί του! (βίντεο)

Παλαιό Φάληρο: Ληστές έδεσαν οικογένεια και “άδειασαν” το σπίτι

Ιώσεις - Τζανάκης: Δύσκολες οι επόμενες 3 εβδομάδες, με 500000 κρούσματα (βίντεο)