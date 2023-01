Κοινωνία

Συνελήφθησαν 8 άτομα σε Πειραιά και Ασπρόπυργο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ανήλικα άτομα. Τι εντόπισαν οι Αρχές κατά την έρευνά τους.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τις βραδινές ώρες στι; 11 Ιανουαρίου 2023, στον Πειραιά, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης 5 Έλληνες, εκ των οποίων 4 ανήλικοι, για ληστεία σε βάρος 41χρονου αλλοδαπού.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω συλληφθέντες από κοινού με άγνωστα άτομα που αναζητούνται, προσέγγισαν 41χρονο αλλοδαπό και χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο, τον ακινητοποίησαν και του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Ακόμα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τις βραδινές ώρες 11 Ιανουαρίου 2023, στον Ασπρόπυργο, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης 3 Έλληνες, κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, για παράβαση των Ν. περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 μαχαίρια

• Μικροποσότητα κάνναβης και

• Φωτοβολίδα χειρός

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαίνονται οι μάχες στο Σολεντάρ

Διοικητικό Πρωτοδικείο: Επίθεση με βαριοπούλες

Δομοκός: Έκλεψαν την καμπάνα εκκλησίας!