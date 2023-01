Πολιτισμός

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Πέθανε το μοναχοπαίδι του Έλβις Πρίσλεϊ

Πέθανε ξαφνικά και πρόωρα το μοναδικό παιδί του “βασιλιά”. Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ είχε διαγράψει την δική της καλλιτεχνική διαδρομή και είχε παντρευτεί 4 φορές, οι δύο με διάσημους σταρ.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μουσικός, τραγουδίστρια και μοναδικό παιδί του θρύλου του ροκ εν ρολ Έλβις Πρίσλεϊ, πέθανε έπειτα από καρδιακή ανακοπή, αφού διακομίστηκε εσπευσμένα το πρωί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, ανακοίνωσε η μητέρα της.

«Με βαριά καρδιά είμαι υποχρεωμένη να μοιραστώ τη συγκλονιστική είδηση ότι η όμορφη κόρη μου Λίζα Μαρί μας άφησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πρισίλα Πρίσλεϊ.

Μόλις την Τρίτη βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της στις Χρυσές Σφαίρες, όπου ο ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ βραβεύτηκε για τον ρόλο του στη βιογραφική ταινία «Έλβις». Ο κ. Μπάτλερ αφιέρωσε μερικά λόγια στις δυο γυναίκες: «σας ευχαριστώ που μού ανοίξατε τις καρδιές σας, τις αναμνήσεις σας, το σπίτι σας. Λίζα Μαρί και Πρισίλα, σας αγαπάω για πάντα», είπε.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ήταν η κληρονόμος της επιχείρησης Elvis Presley Enterprises, όμως πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της σε εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων το 2005.

Διατήρησε τον έλεγχο της Graceland, ιδιοκτησίας στο Μέμφις (Τενεσί) που ανήκε στον πατέρα της και όπου βρέθηκε ο διάσημος τραγουδιστής χωρίς τις αισθήσεις του τον Αύγουστο του 1977, προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου ο θάνατός του αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις υπέδειξαν υψηλά επίπεδα φαρμακευτικών ουσιών στον οργανισμό του θρύλου του ροκ εν ρολ.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Είναι η μητέρα της ηθοποιού Ράιλι Κίο, που έπαιξε στην ταινία «Mad Max: Fury Road».

Εκτός του μουσικού Ντάνι Κίο, με τον οποίο χώρισαν το 1994, είχε επίσης παντρευτεί με τον ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ, με τον ηθοποιό και συνθέτη Μάικλ Λόκγουντ και με τον θρύλο της ποπ Μάικλ Τζάκσον (1994-1996).

