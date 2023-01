Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας: ο Λέων εμφανίστηκε σαν την πο@#@ (βίντεο)

Αντιπαράθεση του ποινικολόγου με τον ιατροδικαστή, οι οποίοι μίλησαν διαδοχικά στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 για την υπόθεση του θανάτου των τριών αδελφών.

Συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα στον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων και στον ποινικολόγο Αλέξη Κούγια, συνήγορο της Ρούλας Πισπιρίγκου, σχετικά με δηλώσεις του ιατροδικαστή για την υπόθεση θανάτου των τριών κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου.

Οι κ. Λέων και Κούγιας μίλησαν διαδοχικά στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 την Παρασκευή, καθώς ο ιατροδικαστής, που εμφανίστηκε πρώτος στην εκπομπή, αρνήθηκε να συνομιλήσει απευθείας με τον δικηγόρο, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει για να σχολιάσει όσα είπε ο Γρηγόρης Λέων.

Συνομιλώντας με τους Γιώργο Παπαδάκη και Μαρία Αναστασοπούλου, ο Γρηγόρης Λέων είπε ότι για τους χαρακτηρισμούς και τις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια σε βάρος του πλέον «τον λόγο έχουν τα δικαστήρια και η δικαιοσύνη».

Ως προς την υπόθεση, ο κ. Λέων σχολίασε ότι «αλίμονο αν γίνουμε ζούγκλα και οι επιστήμονες δεν μπορούν να εκφράζουν την γνώμη τους. Όταν ακούγονται πράγματα που δεν στέκουν, ο ιατροδικαστής έχει χρέος να βγει να δηλώσει πιο είναι το επιστημονικά ορθό».

«Δεν υπάρχει κόντρα ιατροδικαστών. Με υψηλό ηθικό ανάστημα και επαγγελματισμό όλοι οι ιατροδικαστές δίνουν την επιστημονική άποψη τους», είπε ο κ. Λέων, ενώ στρεφόμενος κατά συναδέλφων του που έχουν οριστεί ως μάρτυρες από την πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου σημείωσε «Μπορεί ένας ιατροδικαστής να έχει 10 ευρήματα και να μην μπορεί να δώσει μια αιτία θανάτου και να λέει ότι η αιτία είναι «απροσδιόριστη»; Δεν άκουσα να λένε διαφορετική αιτία θανάτου, αλλά λέει η συνάδελφος “δεν μπορώ να πω αιτία θανάτου”».

Στην εκπομπή ζήτησε να παρέμβει ο Αλέξης Κούγιας, ωστόσο ο Γρηγόρης Λέων είπε ότι δεν θα ήθελε να κάνει απευθείας διάλογο με τον ποινικολόγο.

Ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου ήταν λάβρος κατά του ιατροδικαστή λέγοντας, μεταξύ άλλων, «κάποιοι δεν αντέχουν τον διάλογο. Μου κάνει εντύπωση που θέλει να κάνει και πολιτική καριέρα και δεν γνωρίζω ένα θα την έκανε εάν δεν είχε κονιορτοποιήσει το τεκμήριο της αθωότητας της κατηγορούμενης. Είναι ο πρώτος στον οποίο θα κάνει μήνυση και αγωγή η Ρούλα Πισπιρίγκου, θα γίνει αναφορά και στα πειθαρχικά όργανα του Ιατρικού Συλλόγου».

«Χωρίς να είναι πραγματογνώμονας ή τεχνικός σύμβουλος, χωρίς να έχει έχει νεκροτομήσει κανένα από τα τρία παιδιά βγαίνει στην τηλεόραση και στρέφεται κατά των συναδέλφων του που ήταν πραγματογνώμονες στην υπόθεση. Λέει ότι κανένας ιατροδικαστής δεν έχει διαφορετική άποψη, αλλά οι θεσμικοί ιατροδικαστές, που τους όρισε η δικαιοσύνη, έχουν άλλη άποψη», είπε ο κ. Κούγιας.

Μάλιστα, χρησιμοποιώντας απρεπείς εκφράσεις, κατηγόρησε «τον συγκεκριμένο κύριο που εμφανίστηκε σαν πορδή», όπως είπε και αναρωτήθηκε «Με ποιο δικαίωμα εμφανίζεται όλη την ημέρα στις τηλεοράσεις».

