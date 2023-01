Κοινωνία

Λέων για Κούγια: Γελάνε και τα πλακάκια του νεκροτομείου με όσα λέει (βίντεο)

Απάντηση σε όσα απαξιωτικά αναφέρει ο ποινικολόγος για εκείνον, έδωσε ο ιατροδικαστής, μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό’. Τι αποκάλυψε για την συνεργασία που έχουν οι δυο τους σε μεγάλες υποθέσεις.

Απάντηση σε όσα είπε για εκείνον ο Αλέξης Κούγιας, το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, έδωσε ο Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», λέγοντας χαρακτηρικά ότι «επειδή τα συζητάμε όλα αυτά μεταξύ μας, γελάνε και τα πλακάκια του νεκροτομείου με όσα λέει».

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου καταφέρεται τις τελευταίες ημέρες κατά του ιατροδικαστή, λέγοντας πως δεν έχει κάνει ούτε μια νεκροτομή στην ζωή του, ότι δεν έχει επαρκείς τίτλους σπουδών και επιστημονική επάρκεια και αρτιότητα.

Λίγες ώρες νωρίτερα δε, μιλώντας στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου, ο Αλέξης Κούγιας υποστήριξε ότι ο Γρηγόρης Λέων συμμετείχε σε σκευωρία σε βάρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, με στόχο την προσωπική του ανάδειξη και σε εξυπηρέτηση της θέλησης του να γίνει Δήμαρχος.

Απαντώντας, ο Γρηγόρης Λέων είπε στον Γιώργο Λιάγκα ότι «γελάνε και τα πλακάκια του νεκροτομείου» με όσα αναφέρει ο ποινικολόγος και ότι ο Αλέξης Κούγιας γνωρίζει τα πάντα για εκείνον, «γιατί συνεργαζόμαστε χρόνια τώρα. Το βιογραφικό μου είναι στο site μου. Θα πρέπει και περιμένω να αναιρέσει ένα - ένα όλα όσα έχει πει για μένα».

«Δίνω την ευκαιρία σε ανθρώπους να αποκαταστήσουν, όταν κάνουν ένα λάθος, όλα αυτά τα συκοφαντικά που λένε. Αν δεν το κάνουν, απλώς θυμίζω ότι υπάρχουν νομικά δικαιώματα», είπε ο κ. Λέων.

Ερωτηθείς σχετικά αποκρίθηκε «ρωτήστε τον Αλέξη Κούγια αν στις μεγάλες υποθέσεις που έχει χειριστεί, αν έχει χρησιμοποιήσει άλλον ιατροδικαστή πέρα από εμένα. Μόνο αυτόν τον μήνα, έχουμε 3 υποθέσεις που συνεργαζόμαστε!».

Για την τακτική του Αλέξη Κούγια στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο κ. Λέων είπε, μεταξύ άλλων, ότι «έχει έρθει σε μια δύσκολη θέση ο κ. Κούγιας. Οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχει καλέσει, βγαίνουν κι αυτοί στα κανάλια τις τελευταίες ημέρες και λένε την άποψη τους. Βλέπετε να λένε κάτι διαφορετιικό. Η μία σύμβουλος λέει ότι δεν ισχύει η ηπατική ανεπάρκεια και δεν ισχύει και η αγενεσία φλεβοκόμβου. Αναιρεί δηλαδή τις αρχικές ιατροδικαστικές γνωματεύσεις. Έχει συντάξει έκθεση με την υπογραφή της. Ο δεύτερος ιατροδικαστής λέει τα ίδια. Ο κ. Κούγιας λέει ό,τι υπάρχουν ιατρικοί λόγοι για τον θάνατο της Μαλένας, αλλά ότι ο θάνατος της δεν προήλθε από ηπατική ανεπάρκεια, αλλά συνεπεία έλλειψης οξυγόνου. Όμως δεν μας δίνει καμία από τις 3 εκθέσεις που επικαλείται το επόμενο βήμα».

