Πολιτισμός

Φαραώ Ραμσής Β’: Η σαρκοφάγος “επιστρέφει” στο Παρίσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σαρκοφάγος του φαραώ Ραμσή Β’, επιστρέφει στο Παρίσι ύστερα από 47 χρόνια.

Το Κάιρο αποφάσισε να δανείσει στο Παρίσι τη σαρκοφάγο του φαραώ Ραμσή Β’ προκειμένου να εκτεθεί για πέντε μήνες στη γαλλική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στον ισχυρότερο όλων των ηγεμόνων της αρχαίας Αιγύπτου.

Η έκθεση «Ραμσής ο Μέγας και ο Χρυσός των Φαραώ» ξεκίνησε από το Σαν Φρανσίσκο πέρυσι και θα φτάσει μέχρι το Σίδνεϊ της Αυστραλίας το φθινόπωρο, αλλά μόνο οι Παριζιάνοι θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τη σαρκοφάγο.

Θα αποτελέσει αναμφίβολα την σημαντικότερη ατραξιόν της έκθεσης, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Παρκ ντε λα Βιλέτ από τις 7 Απριλίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Η σαρκοφάγος με το κέδρινο κάλυμμα απεικονίζει τον φαραώ Ραμσή Β’ με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος του, να κρατά το σκήπτρο και το φραγγέλιο. Στο επίπεδο της κοιλιακής χώρας αναγράφεται «Ραμσής, ο αγαπημένος του Άμμωνα».

Εδώ και σχεδόν μισό αιώνα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Αιγύπτου. Είχε παρουσιαστεί στο Παρίσι το 1976, στο πλαίσιο έκθεσης που ήταν αφιερωμένη στον Ραμσή Β’, έναν από τους πιο διάσημους φαραώ της 19ης Δυναστείας που κυβέρνησε για 67 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Πέθανε το μοναχοπαίδι του Έλβις Πρίσλεϊ

Δίκη Φιλιππίδη: Η πρόταση της Εισαγγελέως για τον ηθοποιό

ΗΠΑ: Νεόνυμφος αποκεφάλισε την σύζυγό του