Καιρός - Θερμοκρασία: Πού έφτασε στους -6 βαθμούς ο υδράργυρος

Παγετός στα ηπειρωτικά της χώρας το πρωί της Παρασκευής.

Παγετός σημειώθηκε στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά της χώρας τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στα Γρεβενά με -6 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες σήμερα το πρωί σημειώθηκαν σε Σέλι (-5,3), Βαρικό Φλώρινας (-5,2), Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-4,8), Τέροβο Ιωαννίνων (-4,6) και Καρπερό Γρεβενών (-4,5 βαθμοί).

