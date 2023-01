Κόσμος

Τουρκία: Η Ακσενέρ εισήχθη εκτάκτως σε νοσοκομείο

Η πρόεδρος του κόμματος Καλού Κόμματος, μπήκε στο νοσοκομείο. Η ανακοίνωση του δημάρχου Άγκυρας.

Στο νοσοκομείο εισήχθη η Μεράλ Ακσενέρ, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Άγκυρας.

Η πρόεδρος του Καλού Κόμματος, εισήχθη στο νοσοκομείο, λόγω αρρυθμίας της καρδιάς.

Όπως έγινε γνωστό, η ζωή της Ακσενέρ δεν κινδυνεύει.

