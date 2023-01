Παράξενα

Δομοκός: Έκλεψαν την καμπάνα εκκλησίας!

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι της περιοχής.

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους κατοίκους της κοινότητας Πουρναρίου του Δήμου Δομοκού, όταν διαπίστωσαν να λείπει η καμπάνα από τον ιερό ναό της Παναγίας στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δομοκού, που υπάγεται στην ενορία τους.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή μία μέρα πριν τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, καταγγέλθηκε όμως μόλις αυτή την εβδομάδα και οι δράστες αναζητούνται.

Το τελευταίο διάστημα έχουν αναφερθεί πολλές κλοπές στην περιοχή που αφορούν μεταλλικά γεωργικά εξαρτήματα και η σκέψη όλων πηγαίνει σε συγκεκριμένα άτομα που ασχολούνται με τη διακίνηση τέτοιων υλικών τα οποία και πουλάνε σε εταιρίες ανακύκλωσης, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

