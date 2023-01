Αθλητικά

Γιουσέιν Μπόλτ: εκατομμύρια έκαναν “φτερά” από τον λογαριασμό του

Ο διάσημος Τζαμαϊκανός ολυμπιονίκης, μπορεί να έχασε εκατομμύρια δολάρια σε μια τεράστια απάτη.

Οι αρμόδιες αρχές της Τζαμάικας, ερευνούν μια εταιρεία κεφαλαίων, στην οποία επένδυσε ο θρύλος των δρόμων ταχύτητας, Γιουσέιν Μπολτ, την ώρα που σύμφωνα με τον Τύπο, ο διάσημος Τζαμαϊκανός, μπορεί να έχασε εκατομμύρια δολάρια σε μια τεράστια απάτη.

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSC) της Τζαμάικας, ανακοίνωσε την Πέμπτη (12/1) ότι έθεσε την Stocks and Securities Limited (SSL) υπό «ενισχυμένο έλεγχο», εν αναμονή της έρευνας.

Ο Νάτζεντ Ουόκερ, μάνατζερ του Μπολτ, είπε στο «Jamaica Gleaner» ότι ο πελάτης του, επένδυσε χρήματα στην συγκεκριμένη εταιρεία, πριν από περίπου μια δεκαετία.

«Εχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να μάθουμε το τέλος αυτής της ιστορίας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο οκτάκις Ολυμπιονίκης, παρατήρησε προβλήματα στον λογαριασμό του, την περασμένη Τετάρτη. «Ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό του, εξετάζεται», επεσήμανε ο Ουόκερ, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα «λείπουν εκατομμύρια δολάρια».

Η FSC, έκανε γνωστό, ότι γνώριζε για «καταγγελίες απάτης» σχετικά με την SSL, ενώ σε σχετική ανακοίνωση, ανέφερε ότι είχε εκδώσει «οδηγίες» προς την εταιρεία, οι οποίες της επιτρέπουν να θέσει σε εφαρμογή μια «ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης».

Αυτή η διαδικασία, επιτρέπει στην FSC να παρακολουθεί τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης κεφαλαίων και τίτλων προς και από το SSL.

Υπενθυμίζεται, ότι Γιουσέιν Μπολτ αποχώρησε από την ενεργό δράση το 2017, ως κάτοχος οκτώ χρυσών μεταλλίων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και του παγκοσμίου ρεκόρ στα 100 και στα 200 μέτρα.

