Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Βρετανία στέλνει άρματα μάχης

Τι ανέφερε η ανακοίνωση της Ντάουνιγκ Στριτ σχετικά με την πρόσθετη αυτή υποστήριξη.

Η ανακοίνωση της Ντάουνιγκ Στριτ ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε την επιδίωξη της Βρετανίας να στείλει άρματα μάχης του βρετανικού στρατού στην Ουκρανία μαζί με πρόσθετη υποστήριξη πυροβολικού.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Βρετανίας να παράσχει βαρέα άρματα μάχης στη χώρα του, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο «στέλνει το σωστό μήνυμα» καθώς το Κίεβο αυξάνει τα αιτήματά του για στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, τον ευχαρίστησα για τη λήψη αποφάσεων που όχι μόνο μας ενισχύουν στο πεδίο της μάχης, αλλά στέλνουν και το σωστό μήνυμα στους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Η ανακοίνωση της Ντάουνιγκ Στριτ για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε την επιδίωξη της Βρετανίας να στείλει άρματα μάχης του βρετανικού στρατού στην Ουκρανία μαζί με πρόσθετη υποστήριξη πυροβολικού.\

