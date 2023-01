Κόσμος

Βραζιλία: Συνελήφθη πρώην υπουργός Δικαιοσύνης

Ο Άντερσον Τόρες, συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την εισβολή σε κυβερνητικά κτίρια από υποστηρικτές του στην πρωτεύουσα την περασμένη Κυριακή.

Ο Άντερσον Τόρες, ο επί προεδρίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υπουργός Δικαιοσύνης της Βραζιλίας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη δημόσια ασφάλεια στην Μπραζίλια κατά την εισβολή από υποστηρικτές του πρώην προέδρου σε κυβερνητικά κτίρια την περασμένη Κυριακή, συνελήφθη σήμερα στην βραζιλιάνικη πρωτεύουσα ως ύποπτος για «παραλείψεις» και «συνέργεια».

Ο Τόρες συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μπραζίλια κατά την επιστροφή του στη χώρα. Βρισκόταν σε διακοπές στη Φλόριντα, την ίδια Πολιτεία των ΗΠΑ όπου μετέβη ο Μπολσονάρου, μετά την ήττα του στις εκλογές του περασμένου έτους.

Ένας από τους δικηγόρους του Τόρες επιβεβαίωσε τη σύλληψη στο Reuters.

Ο πρώην υπουργός είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι διαστρεβλώθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που βρήκε η αστυνομία από την έφοδο που έκανε στο σπίτι του.

Ο Αλεσάντρ ντε Μοράες, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, εξέδωσε την Τρίτη ένταλμα σύλληψης εναντίον του Τόρες. Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιες ήταν οι κατηγορίες, αλλά ο Μοράες έκανε λόγο για φερόμενες «παραλείψεις» και «συνέργεια» του πρώην υπουργού.

Ο γενικός διευθυντής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, Αντρέι Ροντρίγκες, δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα «οι διάφορες παραλείψεις, που φέρονται ως εσκεμμένες, που έγιναν από τους υπεύθυνους για τη δημόσια ασφάλεια στην Ομοσπονδιακή Περιφέρεια συνέβαλαν στην οργάνωση τρομοκρατικών ενεργειών».

Η βραζιλιάνικη αστυνομία βρήκε ένα σχέδιο διατάγματος στο σπίτι του Τόρες την Πέμπτη, το οποίο είπε ότι φαινόταν ως μια πρόταση για παρέμβαση στο αποτέλεσμα των εκλογών του Οκτωβρίου που έχασε ο Μπολσονάρου από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Σύμφωνα με τον Άντερσον Τόρες, το έγγραφο «διέρρευσε αποσπασματικά» αφού κατασχέθηκε όταν αυτός δεν βρισκόταν στην κατοικία του και πιθανότατα ήταν μέρος ενός σωρού εγγράφων προς καταστροφή.

Μόλις έμαθε για το ένταλμα σύλληψης του Μοράες, ο Τόρες είπε επίσης στο Twitter την Τρίτη ότι θα διακόψει τις διακοπές του και θα επιστρέψει στη Βραζιλία για να παραδοθεί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Φλάβιο Ντίνο είχε δώσει προθεσμία στον Τόρες μέχρι τη Δευτέρα για να επιστρέψει, λέγοντας ότι μετά τη διορία αυτή θα ξεκινούσε διαδικασίες έκδοσης.

