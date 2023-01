Αθλητικά

Basket League: Ο Κολοσσός διέσυρε τον Ιωνικό και... βλέπει τετράδα

Επίδειξη δύναμης έκανε ο Κολοσσός υποδεχόμενος τον Ιωνικό, για τη 12η αγωνιστική της Basket League.

Επίδειξη δύναμης έκανε ο Κολοσσός υποδεχόμενος τον Ιωνικό, για τη 12η αγωνιστική της Basket League. Οι Ροδίτες επικράτησαν με +41 πόντους (!), 89-48, της ομάδας της Νίκαιας και παρέμειναν αήττητοι στην έδρα τους την τρέχουσα σεζόν, με έξι στα έξι, κάνοντας και βήμα τετράδας. Οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου «καθάρισαν» το ματς από τη 2η περίοδο (42-24), για να δεχτούν μόλις 9 πόντους στην 3η περίοδο (63-33) και να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Σμιθ Κένταλ πέτυχε 15 πόντους, ο Λίνος Χρυσικόπουλος 12 και ο Δημήτρης Κατσίβελης 11 για τους νικητές που είχαν 13/31 τρίποντα έναντι 2/18 των φιλοξενούμενων. Ο Νταβόντε Λέισι (11π.) ήταν ο μόνος διψήφιος για τον Ιωνικό. Αυτή ήταν η 7η νίκη του Κολοσσού σε 12 αναμετρήσεις, ενώ ο Ιωνικός υπέστη την 9η ήττα του.

Τα δεκάλεπτα: 25-12, 42-24, 63-33, 89-48

Χάρη σε δύο τρίποντα του Κατσίβελη και από ένα των Ντίξον και Χρυσικόπουλου ο Κολοσσός ξέφυγε με +17, 23-6. Ο Ιωνικός... μάζεψε τη διαφορά, με πόντους των Νούνιεθ Καστίγιο, Λέισι και Χόκινς μέχρι την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου (25-12). Τζέιμς, Κένταλ και Κόφεϊ μπήκαν «καυτοί» έξω από τη γραμμή του τριπόντου για τους γηπεδούχους (34-18), ο Τζέιμς διαμόρφωσε το 39-24... επίσης έξω από τα 6.75, με τους Νικαιώτες να μην έχουν απαντήσεις. Ο Κατσίβελης σημείωσε τους τρεις τελευταίους πόντους του Κολοσσού στη 2η περίοδο, για το 42-24 του ημιχρόνου. Οι φιλοξενούμενοι πέταξαν... λευκή πετσέτα στην 3η περίοδο, με τον Χρυσικόπουλο να διαμορφώνει το 63-29 με νέο τρίποντο. Λέισι και Πετανίδης μείωσαν σε 63-33 και η έναρξη της 4ης περιόδου θα έβρισκε την ομάδα του «σμαραγδένιου νησιού» στο +30. Οι παίκτες του Ιωνικού μετρούσαν αντίστροφα για τελειώσει το... μαρτύριο έως ότου ο ηλεκτρονικός πίνακας γράψει... 89-48.

Διαιτητές: Ζαχαρής-Αγραφιώτης Ι.-Κωνσταντινίδου (Ξάνθος)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 12 (2), Ντίξον 8 (2), Χατζηδάκης 5, Κατσίβελης 11 (2), Ιορδάνου 6, Κένταλ 15 (2), Μορέιρα 7, Τζέιμς 8 (2), Κόφεϊ 7 (1), Τιγκ 8 (2), Χατζηνικόλας 2

ΙΩΝΙΚΟΣ (Γιάννης Λίβανος): Αρσενόπουλος 7, Μάντζαρης 1, Χόκινς 5 (1), Λέισι 11, Παρκς 9, Μπέμπης 3 (1), Νούνιεθ Καστίγιο 8, Σίμονς 2, Πετανίδης 2, Κορκοντζέλος

