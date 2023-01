Κόσμος

Βρετανία – πυροβολισμοί σε εκκλησία: Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονη

Εκτός από την 7χρονη, τραυματίστηκε ένα 12χρονο κορίτσι και άλλες 4 γυναίκες, μετά από πυρά αγνώστων κατά ανθρώπων που συμμετείχαν σε μνημόσυνο.

Κοριτσάκι 7 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού τραυματίστηκε όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες Σάββατο εναντίον εκκλησίας στο Λονδίνο, ενώ άλλοι πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πιστοί που είχαν πάει σε μνημόσυνο μητέρας και κόρης που πέθαναν με διαφορά μερικών εβδομάδων τον Νοέμβριο έτρεχαν να σωθούν στην καθολική εκκλησία της βρετανικής πρωτεύουσας που έγινε στόχος ενόπλων.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί προήλθαν από όχημα εν κινήσει, το οποίο απομακρύνθηκε αμέσως» από τον τόπο του εγκλήματος, ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου, απευθύνοντας έκκληση να προσέλθουν να καταθέσουν αυτόπτες μάρτυρες και όσοι έχουν βίντεο τραβηγμένα με κινητά τηλέφωνα ή από κάμερες παρακολούθησης.

«Άκουσα αυτή τη δυνατή εκπυρσοκρότηση, σκέφτηκα πως αυτό δεν ήταν φυσιολογικό, αμέσως μετά κόσμος φώναζε και έκλαιγε», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο ειδήσεων PA.

Εκτός από την 7χρονη, τραυματίστηκαν επίσης 12χρονο κορίτσι και τέσσερις γυναίκες. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο Κάμντεν, σε μικρή απόσταση από τον πολυσύχναστο σταθμό του μετρό Γιούστον.

Το δεύτερο μικρό κορίτσι μπόρεσε να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες για ελαφριά τραύματα στα πόδια. Οι γυναίκες, από 21 ως 54 ετών, οι ζωές των οποίων δεν θεωρείται πως κινδυνεύουν, συνεχίζουν να νοσηλεύονται, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

Αυτόπτης μάρτυρας αφηγήθηκε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο MyLondon ότι τα πυρά βλήθηκαν καθώς οι άνθρωποι που είχαν πάει στο μνημόσυνο παρακολουθούσαν να αφήνονται περιστέρια ελεύθερα προς τιμή των δυο γυναικών.

Ο ιερωμένος της εκκλησίας Τζέρεμι Τρουντ διευκρίνισε στο PA ότι το μνημόσυνο έγινε για να τιμηθούν η Σάρα Σάντσες, 20 ετών, και η μητέρα της, που πέθαναν μια διαφορά 25 ημερών η μια από την άλλη τον Νοέμβριο, η πρώτη εξαιτίας λευχαιμίας, η δεύτερη εξαιτίας θρόμβωσης.

Major police incident on Phoenix Road Somers Town Euston. Emergency services on scene, London Air Ambulance also attended. pic.twitter.com/BGj2dx0iBA

— Simon Lamrock (@SimonLamrock) January 14, 2023

