Κόσμος

Περού: Χάος και κήρυξη έκτακτης ανάγκης στη Λίμα

Δεκάδες νεκροί σε διαδηλώσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Οι ένοπλες δυνάμεις θα αναλάβουν την επιβολή της τάξης σε πολλές περιοχές.

Η περουβιανή κυβέρνηση κήρυξε το βράδυ του Σαββάτου κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην πρωτεύουσα Λίμα και σε αρκετές άλλες περιοχές του Περού εξαιτίας των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων με κεντρικό αίτημα την παραίτηση της προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε, στις οποίες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 42 άνθρωποι εδώ και πέντε εβδομάδες.

Το μέτρο, που θα ισχύσει για 30 ημέρες, επιτρέπει την επέμβαση των ένοπλων δυνάμεων για την επιβολή της τάξης και συμπεριλαμβάνει την αναστολή συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της κυκλοφορίας των προσώπων, της συνάθροισης και το απαραβίαστο της ιδιωτικής κατοικίας.

Διάταγμα που το περιλαμβάνει δημοσιεύθηκε το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα· το πρωί της Κυριακής ώρα Ελλάδας) στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

