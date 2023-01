Κοινωνία

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: τα παιδιά και τα εγγόνια του θα σηκώσουν το φέρετρο

Πληροφορίες από τον βρετανικό τύπο, κάνουν λόγο για παρουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Σε τελική ευθεία φαίνεται να έχουν μπει οι προετοιμασίες για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου.

Στις 6:00 το πρωί η σορός του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης στον Άγιο Ελευθέριο μέχρι τις 10:30, ενώ δεν αποκλείεται στην περίπτωση που υπάρχει αρκετός κόσμος να δοθεί παράταση κατά μία ώρα και να ολοκληρωθεί στις 11:30.

Το Σάββατο, πραγματοποιήθηκε πρόβα του τελετουργικού, όπου φαίνονται τα παιδιά και τα εγγόνια του να σηκώνουν το φέρετρο.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ήταν επιθυμία των παιδιών του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου να κουβαλήσουν το φέρετρο στην κηδεία του και έτσι θα γίνει.

Στη συνέχεια η σορός θα μεταφερθεί στο εσωτερικό του ιερού ναού της Μητρόπολης, όπου θα βρίσκονται με τα μέχρι τώρα δεδομένα 187 προσκεκλημένοι. Θα ακολουθηθεί αυστηρά το πρωτόκολλο υψηλών προσώπων το οποίο σημαίνει ότι η είσοδος των προσκεκλημένων θα γίνει με σειρά αλλά και οι θέσεις τις οποίες θα κάτσουν αναλόγως το αξίωμα.

Την ίδια ώρα ο βρετανικός Τύπος, βρίθει δημοσιευμάτων που θέλουν στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου να παρεβρίσκονται και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την πριγκίπισσα Κέιτ, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί με ανακοίνωση του παλατιού. Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν νονός του πρίγκιπα Ουίλιαμ αλλά και εξάδελφος του παππού του, Φίλιππου.

Στις 12 το μεσημέρι θα ψαλλεί η εξόδιος ακολουθία πρωτοσταντούτος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου και τη συμμετοχή και άλλων μελών της Ιεράς Συνόδου.

Ο γιος του Παύλος θα εκφωνήσει επικήδειο, μαζί με κάποιο από τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής αλλά και ακόμη ένα πρόσωπο, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα.

Τα μέτρα της αστυνομίας θα είναι δρακόντεια τόσο γύρω από την Μητρόπολη αλλά και την Πλατεία Μητροπόλεως όσο και στην πλατεία Συντάγματος εκεί όπου θα διαμείνουν οι προσκεκλημένοι που θα έρθουν από το εξωτερικό.

Όταν ολοκληρωθεί η τελετή θα ξεκινήσει η πομπή που θα μεταφέρει τη σορό στο Τατόι εκεί όπου θα ταφεί ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Θα ακολουθηθεί η διαδρομή από τη Λεωφόρο Υμηττού θα μπούνε στην Αττική οδό θα βγει στην έξοδο Αθηνών-Λαμίας και από κει θα εισέλθει από τη Βαρυμπόμπη με κατεύθυνση προς Τατόι.

