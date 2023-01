Αθλητικά

Φιλήμων Μουλάλα: νεκρός μετά από επίθεση που δέχτηκε από τα σκυλιά του

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του, μετά από επίθεση που δέχτηκε από τα τρία σκυλιά του.

Θλίψη στο Αφρικανικό ποδόσφαιρο μετά την τραγωδία με τον θάνατο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Φιλήμων Μουλάλα.

Το τραγικό συμβάν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς αφρικανικά μέσα μεταδίδουν ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ζάμπια, Φιλήμων Μουλάλα, σκοτώθηκε από επίθεση που δέχθηκε από τα τρία σκυλιά του.

Ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, της Ζάμπια, ενώ ζούσε στο Λίχτενμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Ο εκλιπών ήταν 60 ετών και είχε αγωνιστεί στους Μουφουλίρα Γουόντερερς της Ζάμπια και στους Κέιπ Τάουν Σπερς της Νότιας Αφρικής, ενώ υπήρξε διεθνής με την εθνική ομάδα της Ζάμπια.

Ο Μουλάλα βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του από τη σύζυγό του, όταν εκείνη άκουσε τα τρία σκυλιά τους να γαβγίζουν.

