Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Πλήθος κόσμου και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας (εικόνες)

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί για να αποτίσει φόρο τιμής. Ποιοι βρίσκονται στη λίστα με τους υψηλούς προσκεκλημένους. Αστυνομικός κλοιός και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, κηδεύεται σήμερα ως ιδιώτης ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών την περασμένη Τρίτη, ύστερα από σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετώπισε τις τελευταίες εβδομάδες.

Η σορός του τέως βασιλιά ξεκίνησε από το Α’ Νεκροταφείο λίγο μετά τις 05:00 και έφθασε στις 5:45 στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό, όπου η πρόσβαση είναι ελεύθερη έως τις 10.30 τουλάχιστον, για όποιον επιθυμεί να αποτίσει φόρο τιμής.

Από τις 6 όταν και ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στην σορό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, πλήθος κόσμου συρρέει να αποτίσει φόρο τιμής, ενώ η ουρά εκτείνεται σε μεγάλο μήκος.

Εν συνεχεία, στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, ενώ θα συμμετάσχουν και οι συνοδικοί αρχιερείς-μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, πρόσβαση στον Μητροπολιτικό Ναό θα έχουν αυστηρά οι προσκεκλημένοι της. Στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρό της, Παναγιώτη Πικραμμένο, και την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Η διάταξη των θέσεων θα γίνει βάσει πρωτοκόλλου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος που θα προεξάρχει της Εξοδίου Ακολουθίας θα βρίσκεται στην Ωραία Πύλη και δίπλα του, δεξιά και αριστερά, θα βρίσκονται οι 12 συνοδικοί μητροπολίτες, 6 και 6. Ακολούθως, αμέσως μετά, η χορωδία του ναού και μπροστά από τον Δεσποτικό Θρόνο θα βρίσκεται η οικογένεια: η σύζυγος του εκλιπόντος Άννα Μαρία, τα παιδιά του, οι αδερφές του, η επίτιμη βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία και η Ειρήνη.

Αριστερά από την οικογένεια θα βρίσκονται οι εν ενεργεία αρχηγοί κρατών. Δηλαδή, τα βασιλικά ζεύγη της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, η βασίλισσα της Δανίας Μαργαρίτα, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου Ερρίκος. Πίσω τους, οι πρώην βασιλείς και θα ακολουθούν οι διάδοχοι των θρόνων.

Στη λίστα με τους υψηλούς προσκεκλημένους που θα παρακολουθήσουν την Εξόδιο Ακολουθία βρίσκονται περίπου και 60 Έλληνες, οι οποίοι υπήρξαν στενοί φίλοι, πρώην συμμαθητές του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, επιχειρηματίες και πολιτικοί. Επίσης, το παρών θα δώσουν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος και εκπρόσωποι Αυτοκέφαλων Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος, αναμένεται να εκφωνήσει επικήδειο, ενώ το φέρετρό του θα κουβαλήσουν ο Παύλος, ο Νικόλαος (δεύτερος γιος του) και οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του Παύλου.

Η τελετή αποχαιρετισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13:00 και εν συνεχεία θα ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή προς το Τατόι, όπου ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία, δίπλα στους τάφους των προγόνων του. Κατά τη διάρκεια της αυτοκινητοπομπής, μοτοσικλετιστές και περιπολικά της Αστυνομίας θα κάνουν συνεχώς έλεγχο της διέλευσης, ενώ ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. θα ακολουθεί την πομπή και θα δίνει εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θα ακολουθήσει η ταφή του στα πρώην βασιλικά κτήματα του Τατοΐου. Συγκεκριμένα, στο κοιμητήριο του ναού της Αναστάσεως θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει ο ενταφιασμός δίπλα στους τάφους των προγόνων του, όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Ακολούθως, όπως έχει γίνει γνωστό, η οικογένεια θα παραθέσει γεύμα για τους υψηλούς προσκεκλημένους της στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», ως είθισται στην Ελλάδα, με ψαρικά.

Από τις 6:00 το πρωί έως και τις 14:00 διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το μήκος της οδού Μητροπόλεως, και σε τμήμα των οδών Αιόλου και Ερμού. Επιπλέον, εξεδόθη ΝΟΤΑΜ, σύμφωνα με την οποία απαγορεύονται οι πτήσεις drones από τις 04:00 έως τις 17.00 στον εναέριο χώρο του κέντρου της Αθήνας, της Τανάγρας, του Τατοΐου και στην περιοχή της Δεκέλειας. Παράλληλα, drones και ελικόπτερα της Αστυνομίας θα δίνουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ αστυνομικές δυνάμεις θα έχουν παρουσία σε καίρια σημεία, με επίκεντρο τη Μητρόπολη Αθηνών και το Τατόι. Εξάλλου, οι αστυνομικές δυνάμεις που θα βρίσκονται έξω από το κτήμα Τατοΐου θα επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε όσους έχουν ονομαστική πρόσκληση.

