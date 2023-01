Κοινωνία

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Οι τελικές προετοιμασίες και οι υψηλοί προσκεκλημένοι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος εστεμμένων και μελών βασιλικών οικογενειών από την Ευρώπη και όχι μόνο αναμένεται να παραστούν στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Εν όψει της κηδείας, η Τροχαία προχωρά στις αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια.

Ρεπορτάζ: Αντιγόνη Θάνου, Θάνος Κλωνόπουλος

Σήμερα μετά τις 3 ώρα το μεσημέρι ξεκίνησαν να φτάνουν στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία οι υψηλοί προσκλεκλημενοι.

Στις 4 ώρα το μεσημέρι κατέφθασε η Πριγκίπισσα Αικατερίνη της Σερβίας, λίγο μετά στις 4:10 η Δουκισσα Μαρια της Ρωσίας. Στις 5 ώρα έφτασε η πριγκίπισσα Βενεδικτητη της Δανιας και η Βασίλισσα Μαργαρίτα δεύτερη της Δανιας. Την Νορβηγία εκπροσωπεί ο διάδοχος του θρόνου Χαακόν Μάγκνους, ο οποίος και έχει βαπτιστεί από τη Βασίλισσα Μαργαρίτα, αδελφή της Άννας Μαρίας.

Στις 20:55 και 21:10 αναμένονται οι εστεμμένοι της Βουλγαρίας και του Λουξεμβούργου αντίστοιχα ενώ στις 18:30 σπεύδουν και τα

οι υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας. Οι περισσότεροι εστεμμένοι που θα παραστούν προέρχονται εύλογα από την βασιλική οικογένεια της Ισπανίας με την οποία ο Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ είχε και τους στενότερους δεσμούς αίματος καθώς αδελφή του είναι η Βασιλομήτωρ Σοφία.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί προκειμένου να δει από κοντά τις υψηλές προσωπικότητες. Σύμφωνα με πληροφοριες, στις 8:30 αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δείπνο εδώ στο εστιατόριο της Μεγάλης Βρετανίας όπου θα παραστούν 50 άτομα. Αύριο το πρωί όλοι οι υψηλοί προσκεκλημένοι θα συγκεντρωθούν εδώ στην Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να κατευθυνθούν στην Μητρόπολη Αθηνών. Τα μέτρα της αστυνομίας τόσο στην Μεγάλη Βρετανία αλλά και στο κέντρο της Αθήνας είναι δρακόντεια.

Εικόνες από από τις αφίξεις των «γαλαζοαίματων»:

Μητρόπολη Αθηνών: οι τελευταίοι έλεγχοι

Η οικογένεια του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου βρέθηκε νωρίς το απόγευμα στο πρώτο νεκροταφείο εκεί όπου βρίσκεται η σορός και συνεννοήθηκαν τις τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την αυριανή μέρα. Έφτασαν με ξεχωριστά αυτοκίνητα και σε διαφορετικές ώρες και παρέμειναν περίπου μία ώρα.

Ήταν τα τρία του παιδιά ο Παύλος ο Φίλιππος και ο Νικόλας, η σύζυγος του Άννα-Μαρία, η αδελφή του η βασιλομήτωρ της Ισπανίας Σοφία και τα εγγόνια του. Αύριο στις 5:00 τα ξημερώματα θα μεταφερθεί η σορός από το πρώτο νεκροταφείο στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη Αθηνών και στις 6:00 θα ξεκινήσει το άτυπο λαϊκό προσκύνημα το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις 10:30. Είναι χαρακτηριστικό πως έχουνε γίνει κρατήσεις σε τραπέζια από απλό κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει την τελετή έξω από τη Μητρόπολη και επέλεξαν κάποιο κατάστημα που να έχει θέα για να μπορέσουν με αυτό τον τρόπο να παρευρεθούν.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί χοροστατούντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και θα συμμετέχουν και άλλα 12 συνοδικά μέλη. Αναμένεται να εκφωνήσει τον επικήδειο ο γιος του Παύλος αλλά και ένα μέλος της διεθνούς ολυμπιακής επιτροπής του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Η όλη τελετή θα διαρκέσει τουλάχιστον μία ώρα ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια με τους υπεύθυνους των Βασιλικών οικογενειών να κάνουνε οι ίδιοι από το πρωί αυτοψία στους χώρους, όπου θα κινηθούν τα βασιλικά μέλη, είναι όλα μελετημένα στο λεπτό, καθώς με τα χρονόμετρα στα χέρια μετρούν τη διάρκεια που θα χρειαστεί να μετακινηθούν οι υψηλοί προσκεκλημένοι χρειάζεται να μετακινηθούν τόσο εκτός της Μητρόπολης όσο και εντός μέχρι να κάτσουν.

Τις επόμενες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας δηλαδή αναμένεται να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος σε όλους τους χώρους μέσα και έξω από τη Μητρόπολη από το ειδικό τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της ελληνικής αστυνομίας και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Όπως λένε στελέχη της Ελληνικής αστυνομίας, ο χώρος θα αποστειρωθεί και θα είναι σχεδόν αδύνατη η πρόσβαση χωρίς τη συνοδεία αστυνομικών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, με σκοπό την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων λόγω της νεκρώσιμης ακολουθίας του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, η οποία θα ψαλεί στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, θα εφαρμοσθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικές αρτηρίες του κέντρου της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής:

Αύριο, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και κατά τις ώρες 06:00’ έως 14:00’ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις κατωτέρω οδούς του Δήμου Αθηναίων:

Μητροπόλεως σε όλο το μήκος της,

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού,

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Επιπλέον, από σήμερα, Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 22:00’ έως αύριο, Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00’, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις ανωτέρω οδούς.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν καθώς και να μην εφαρμοσθούν ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, κατά την κρίση του επικεφαλής των μέτρων Τροχαίας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις όλων των αστυνομικών των υπηρεσιών που εμπλέκονται στα μέτρα που θα ληφθούν.

Σημειώνεται ότι, οι πολίτες που επιθυμούν, θα μπορούν να προσέρχονται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού, όπου θα βρίσκεται η σορός του τέως Βασιλιά, από την 06:00’ ώρα έως την 11:00’ ώρα της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου 2023, ενώ στη συνέχεια, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, πρόσβαση στον Μητροπολιτικό Ναό θα έχουν αυστηρά οι προσκεκλημένοι της οικογένειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γρίπη - Τζανάκης: Θα ζήσουμε σοβαρές καταστάσεις με μεγάλες ουρές στα Επείγοντα

Η Καλιφόρνια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: τα παιδιά και τα εγγόνια του θα σηκώσουν το φέρετρο