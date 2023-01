Κόσμος

Αφγανιστάν: δολοφονήθηκε πρώην βουλευτής

Η Μουρσάλ Ναμπιζαντά, πρώην μέλος της κάτω Βουλής του Αφγανιστάν, δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στην Καμπούλ.

Η Μουρσάλ Ναμπιζαντά, πρώην μέλος της κάτω Βουλής του Αφγανιστάν, δολοφονήθηκε από αγνώστους στο σπίτι της στην Καμπούλ, ανακοίνωσε η αστυνομία των Ταλιμπάν.

Η πολιτικός και σωματοφύλακάς της δολοφονήθηκαν, ενώ αδελφός της τραυματίστηκε στην επίθεση, που διαπράχθηκε χθες Κυριακή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Διενεργείται έρευνα σε βάθος για την υπόθεση προκειμένου να εντοπιστούν οι εγκληματίες» που ευθύνονται, πρόσθεσε η αστυνομία.

Η Μουρσάλ Ναμπιζαντά ήταν μέλος της αφγανικής κάτω Βουλής ωσότου ο υποστηριζόμενος από τη Δύση κρατικός μηχανισμός κατέρρευσε, καθώς οι Ταλιμπάν καταλάμβαναν ξανά την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, εν μέσω της αποχώρησης των στρατευμάτων των ΗΠΑ και άλλων χωρών έπειτα από είκοσι χρόνια πολέμου.

Η ανακατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν εξώθησε αρκετούς πολιτικούς να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η δολοφονηθείσα εξελέγη μέλος της κάτω Βουλής το 2018 κι αντιπροσώπευε την πρωτεύουσα Καμπούλ, σύμφωνα με το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο Tolo.

Οι Ταλιμπάν διαβεβαιώνουν πως έχουν αποκαταστήσει την ασφάλεια στη χώρα και προτρέπουν τους Αφγανούς που την έχουν εγκαταλείψει και το επιθυμούν να επαναπατριστούν. Όμως τους τελευταίους μήνες οι επιθέσεις διαδέχονται η μια την άλλη, ανάμεσά τους αυτή στο υπουργείο Εξωτερικών την περασμένη εβδομάδα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

Τον Δεκέμβριο ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση βομβιστή-καμικάζι κοντά στα γραφεία στην Καμπούλ του κόμματος Χεζμπ-ι-Ισλαμί, καθώς ο ηγέτης του, ο Γκουλμπουντίν Χεκματιάρ, πρωθυπουργός του Αφγανιστάν τα χρόνια του 1990, βρισκόταν εκεί.

