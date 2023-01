Υγεία - Περιβάλλον

Μεσολόγγι: Δρομέας πέθανε την ώρα της προπόνησης

Βρέθηκε νεκρός στον στίβο του σταδίου, αργά το βράδυ, καθώς αναζητείτο από τους οικείους του.

Θλίψη επικρατεί στο Μεσολόγγι για τον θάνατο του 54χρονου δρομέα, Βασίλη Ράπτη, την ώρα που βρισκόταν για προπόνηση στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της πόλης, αργά το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρομέας και καθηγητής ξένων γλωσσών στο επάγγελμα, εντοπίστηκε γύρω στα μεσάνυχτα εντός του στίβου του σταδίου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι επρόκειτο για δρομέα που είχε εμπειρία και μετρούσε συμμετοχές σε αθλητικές διοργανώσεις μεγάλων αποστάσεων.

Η αναζήτησή του ξεκίνησε από τους οικείους του, οι οποίοι ανησύχησαν καθώς οι ώρες περνούσαν και δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Απαντήσεις στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

