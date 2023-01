Life

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η Μαρία Ολυμπία ξεχώρισε στην κηδεία του παππού της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μαρία Ολυμπία με την σικ εμφάνισή της ξεχώρισε και μονοπώλησε τα φλας των δημοσιογράφων.

Πλήθος υψλών προσκεκλημένων, επιχειρηματιών, πολιτικών και απλού κόσμου συγκεντρώθηκαν στη Μητρόπολη από το πρωί της Δευτέρας για το ύστατο χαίρε στον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Ωστόσο, μεταξύ όλων των καλεσμένων, μία ήταν η παρουσία που μονοπώλησε τα φλας των δημοσιογράφων που βρέθηκαν στη Μητρόπολη για να καλύψουν την κηδεία.

Ο λόγος για τη Μαρία Ολυμπία, την εγγονή του τέως βασιλιά από τον πρωτότοκο γιο του, Παύλο.

Η Μαρία Ολυμπία -που έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Κυριακής (15/1)- είναι η μεγαλύτερη εγγονή του τέως βασιλιά και έφτασε στη Μητρόπολη με βαν, μαζί με τα αδέρφια της, τον Κωνσταντίνο Αλέξιο, τον Αχιλλέα Ανδρέα, τον Οδυσσέα Κίμωνα και τον Αριστείδη Σταύρο.

Η 26χρονη κάνει καριέρα ως μοντέλο και είναι πρέσβειρα μεγάλων οίκων μόδας όπως Louis Vuitton, Dolce and Gabbana, Dior και Marc Jacobs κ.λπ.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου: Ο πρωθυπουργός βλέπει πολίτες εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ψηφοφόρους

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: Γιατί δεν παρεβρέθηκε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ

Οι “Ράδιο Αρβύλα” επιστρέφουν απόψε στον ΑΝΤ1