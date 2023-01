Αθλητικά

ΝΒΑ: Η νίκη των Μπακς και το ρεκόρ του Τέιτουμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επέστρεψαν στις νίκες οι Μπιλγουόκι Μπακς. Δεν αγωνίστηκε για ακόμη ένα παιχνίδι ο "Greek freak. Έγραψε Ιστορία ο Τέιτουμ στον αγώνα των Σέλτικς με τους Χόρνετς.

Το Μιλγουόκι επέστρεψε στις νίκες και έκαμψε την αντίσταση των Ιντιάνα με 132-119. Οι Μπακς αγωνίστηκαν για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έχει ενοχλήσεις στο γόνατο.

Τα «ελάφια» νίκησαν χάρη στην εξαιρετική επίδοση που είχαν στην τέταρτη περίοδο και με ένα σερί 39-21 κατάφεραν το ντέρμπι να το μετατρέψουν σε άνετη νίκη.

Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Χόλιντεϊ (35π, 11 ασίστ), Πόρτις (21π, 11 ριμπ.) και Μπρουκ Λόπεζ (19π.). Για τους Πέισερς, πρωταγωνίστησαν οι Τέρνερ (30π.), ΜακΚόνελ (29π, 9 ασίστ) και Χιλντ (18π.).

Ο Τζέισον Τέιτουμ έγραψε Ιστορία στη νίκη της Βοστώνης επί των Χόρνετς με 130-118. Ο ηγέτης των Σελτίκς σημείωσε 51 πόντους και έσπασε το ρεκόρ του θρυλικού Λάρι Μπερντ.

Αυτό ήταν το πέμπτο ματς του Τέιτουμ που σημειώνει 50+ πόντους και άφησε πλέον στην δεύτερη θέση τον θρύλο των Σέλτικς, Λάρι Μπερντ, που είχε σημειώσει αυτή την επίδοση σε 4 ματς.

Με τον Στεφ Κάρι να βρίσκεται σε μεγάλη βραδιά το Γκόλντεν Στέιτ νίκησε με 127-118 τους Ουίζαρντς. Ο χαρισματικός άσος σημείωσε 41 πόντους με τον Πουλ να προσθέτει 32 πόντους. Από την πλευρά των πρωτευουσιάνων, οι οποίοι έπεσαν στο 18-26, ξεχώρισε ο Πορζίνγκις με 32 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σαρλοτ - Βοστώνη: 118-130

Μιλγουόκι - Ιντιάνα: 132-119

Κλίβελαντ - Νέα Ορλεάνη: 113-103

Νέα Υόρκη - Τορόντο: 121-123 (παρ)

Ουάσινγκτον - Γκόλντεν Στέιτ: 118-127

Ατλάντα - Μαϊάμι: 121-113

Μινεσότα - Γιούτα: 125-126

Μέμφις - Φοίνιξ: 136-106