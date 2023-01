Υγεία - Περιβάλλον

Πατέρας και κόρη πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες

Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία της κόρης και του πατέρα της, που “έσβησαν” με λίγες ώρες διαφορά. Δεν άντεξε ο πατέρας το "φευγιό" της κόρης του.

Απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου μίας 45χρονης γυναίκας από τον Άγιο Βλάσιο και του πατέρα της, μόλις δύο εικοσιτετράωρα μετά.

Η γυναίκα νοσηλευόταν για καιρό στο Νοσοκομείο του Βόλου, όταν κατέληξε μετά από χρόνια πάθηση την Παρασκευή το βράδυ.

Ο 84χρονος πατέρας της, που επίσης νοσηλευόταν σε κλινική του Βόλου, έμαθε για τον θάνατο της κόρης του και κατέληξε και ο ίδιος, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την οικογένεια.

Η σύζυγός του και μητέρα της 45χρονης δεν μπορεί να πιστέψει ότι μέσα σε λίγες ώρες έχασε παιδί και σύζυγο.

Την Δευτέρα, η οικογένεια αποχαιρέτησε τα δύο μέλη με συγγενείς, φίλους και γνωστούς να λένε το τελευταίο αντίο.

