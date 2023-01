Οικονομία

ΟΔΔΗΧ - 10ετές ομόλογο: υψηλές προσφορές από επενδυτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μειώνεται το επιτόκιο της έκδοσης 10ετούς ομολόγου. Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα από την προηγούμενη έξοδο στις αγορές. Τι προβλέπουν οι διεθνείς οίκοι.



Προσφορές άνω των 20,5 δισ. ευρώ έχουν υποβληθεί ήδη για την νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου στην οποία προχωρά σήμερα ο ΟΔΔΗΧ.

Τα βιβλία άνοιξαν το πρωί, με το αρχικό guidance να διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, ήτοι στο 4,5% περίπου. Ωστόσο, το επιτόκιο μειώθηκε λόγω και της ισχυρής προσφοράς, στο Mid Swaps + 170 μονάδες βάσης, ήτοι στο 4,45% περίπου, για να μειωθεί εκ νέου κατά 5 μονάδες βάσης, στο 4,4%.

Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Bofa Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan και Societe Generale ενώ ο τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2033.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Σημειώνεται ότι η προηγούμενη έκδοση δεκαετών ομολόγων ήταν ένα χρόνο πριν (19/01/2022) με κουπόνι 1,75% και επιτόκιο 1,836%, συνολικής αξίας 3 δισ. ευρώ και οι συνολικές προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.

Οι συνθήκες στην αγορά ομολόγων, ωστόσο, έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η τρέχουσα απόδοση του δεκαετούς τίτλου προσεγγίζει το 4,136% ή 3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα σε σχέση με τη μέση απόδοση του ομολόγου την τελευταία διετία, που ήταν στο 1,23%. Οι αποδόσεις συνολικά των ομολόγων στις παγκόσμιες αγορές, οδηγούμενες και από τις αποδόσεις των αμερικανικών αλλά και των γερμανικών ομολόγων και των αποφάσεων των Fed και ΕΚΤ, βρίσκονται πολύ υψηλότερα.

Αυξήσεις σημειώνονται ωστόσο στις αποδόσεις και των άλλων ευρωπαϊκών ομολόγων, μετά την απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει τις αγορές τίτλων και καθώς οδεύουμε προς το τέλος του έκτακτου προγράμματος αγορών λόγω πανδημίας, με τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φέτος να είναι πιθανό να κορυφωθούν στο 3,25%, στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Η μεγάλη διαφορά που επηρεάζει και τις εγχώριες αποδόσεις είναι οι αποδόσεις των γερμανικών δεκαετών ομολόγων (bunds), οι οποίες ήταν έντονα αρνητικές πέρυσι τέτοιο καιρό, αλλά πλέον έχουν γυρίσει σε θετικό έδαφος άνω του 2% σταθερά. Η επάνοδος των γερμανικών ομολόγων σε θετικό έδαφος είναι ορόσημο που επηρεάζει τις αποδόσεις στην Ευρώπη.

Η κατάσταση είναι, ωστόσο, κοινή σε όλες τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, αφού οι αποδόσεις των τίτλων δεκαετούς διάρκειας έχουν κινηθεί έντονα ανοδικά από πέρυσι τον Αύγουστο. Οι αποδόσεις των ιταλικών δεκαετών έχουν προσεγγίσει ή ξεπεράσει το 4%, των πορτογαλικών το 3%, όπως και των ισπανικών.

Τι προβλέπουν οι διεθνείς οίκοι για επενδυτική βαθμίδα

H Citigroup, η JP Morgan και η Societe είχαν ήδη εκτιμήσει ότι εντός του Ιανουαρίου το Ελληνικό Δημόσιο θα εξέδιδε νέο δεκαετές ομόλογο για την άντληση από 3 έως 3,5 δισ. ευρώ. Το σημείο στο οποίο στέκονται όλοι οι επενδυτικοί οίκοι είναι η επενδυτική βαθμίδας της χώρας. Οι αξιολογήσεις της Ελλάδας από τη Standard & Poor’s είναι ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές και απέχει μόλις ένα «σκαλί» από την επενδυτική βαθμίδα. H Standard & Poor’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας τον Απρίλιο του 2022 στη βαθμίδα ΒΒ+ από ΒΒ.

H Moody’s τοποθετεί τη χώρα μας στην κλίμακα Ba3 με σταθερές προοπτικές, αλλά τρεις βαθμίδες κάτω από το investment grade. H Morningstar DBRS επίσης έχει την ίδια σύσταση με θετικές προοπτικές με τη Standard & Poor’s και η πιθανότητα αναβάθμισης είναι 75%. H Morningstar DBRS αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας τον Μάρτιο του 2022 στη βαθμίδα ΒΒ (high) από ΒΒ με σταθερές προοπτικές, πλέον.

Τέλος, η Fitch Ratings επίσης τοποθετεί τη χώρα μας στην κλίμακα ΒΒ και δύο βαθμίδες κάτω από την επενδυτική αξιολόγηση και με θετικές προοπτικές και η JP Morgan εκτιμά με πιθανότητα 75% ότι και η Fitch θα αναβαθμίσει την εγχώρια οικονομία φέτος.

Οι ημερομηνίες-κλειδιά του 2023 για την ελληνική αξιολόγηση, όπως γράφει το euro2day.gr, ξεκινούν με τη Fitch Ratings που πρόκειται να δημοσιοποιήσει τις εκθέσεις για την ελληνική αξιολόγηση στις 27 Ιανουαρίου, στις 9 Ιουνίου και την 1η Δεκεμβρίου. H Standard & Poor’s θα δημοσιοποιήσει τις εκθέσεις της την 21η Απριλίου και την 20ή Οκτωβρίου. Η Moody’s πρόκειται να εξετάσει την αξιολόγηση στις 17 Μαρτίου και στις 15 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, η DBRS, έχει προγραμματίσει τις εκθέσεις της για τις 10 Μαρτίου και 8 Σεπτεμβρίου.

Σε δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, αναφέρεται «Η Ελλάδα προχώρησε σήμερα στην έκδοση 10ετούς ομολόγου, ανοίγοντας την αυλαία του δανειακού προγράμματος για το 2023. Η έκδοση ήταν επιτυχής. Ως προς τη ζήτηση, την ποιότητα των κεφαλαίων και το κόστος δανεισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβλητότητα στο διεθνές περιβάλλον. Η Κυβέρνηση, και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κινούμαστε με αποφασιστικότητα και διορατικότητα, συνεκτιμώντας τις υφιστάμενες και μελλοντικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην άσκηση νομισματικής πολιτικής. Χτίζουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ακολουθούμε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να στηρίζουμε, γενναία, για όσο χρειαστεί, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να ενισχύσουμε, ακόμη περισσότερο, τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Ο πληθυσμός μειώθηκε για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια

Κερατέα: Σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Αποχωρούν τα μέλη των βασιλικών οικογενειών