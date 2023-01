Life

Έλενα Πολυχρονοπούλου: Αθώα για την υπόθεση κοκαΐνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μοντέλο αθωώθηκε παμψηφεί για την υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης. Η δήλωση του Αλέξη Κούγια για την υπόθεση.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών αθώωσε παμψηφεί την Έλενα Πολυχρονοπούλου για την υπόθεση κοκαΐνης.

Η Έλενα Πολυχρονοπούλου και ο σύντροφός της είχαν κατηγορηθεί ότι κατείχαν κοκαΐνης 8 κιλών, έκαναν εμπορία κοκαΐνης σε διάφορα κοσμικά καταστήματα των Αθηνών άλλα και το ότι αυτές τις παράνομες πράξεις τις έκαναν κατ’ επάγγελμα. Το μοντέλο απηλλάγη, ωστόσο ο πρώην σύντροφός της καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 10 ετών.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της κ. Πολυχρονοπούλου Αλέξης Κούγιας στην ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει λάβει εντολή να καταθέσει αγωγές και μηνύσεις κατά όσων δεν σεβάστηκαν το τεκμήριο αθωότητας και για όσους διέδωσαν παράνομα το υλικό της δικογραφίας.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Κούγια:

"Σήμερα και μετά από πολύωρη διαδικασία, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Εισαγγελέως της έδρας, αθώωσε παμψηφεί την κυρία Ελένη Πολυχρονοπουλου, η οποία κατηγορείτο ότι μαζί με τον σύντροφο της κατείχαν ποσότητα κοκαΐνης 8 κιλών, ότι έκαναν εμπορία κοκαΐνης σε διάφορα κοσμικά καταστήματα των Αθηνών άλλα και το ότι αυτές τις παράνομες πράξεις τις έκαναν κατ’ επάγγελμα.

Το Δικαστήριο δεν εδέχθη κανένα από τα επιχειρήματα του μάρτυρα κατηγορίας, ανθυπαστυνόμου της δίωξης ναρκωτικών της ΕΛ.ΑΣ. για την κυρία Πολυχρονοπουλου, ενώ αντιθέτως, δέχθηκε όλα τα επιχειρήματα της υπερασπίσεως, την οποία εκπροσώπησε ο επικεφαλής του γραφείου μας, κύριος Αλέξης Κούγιας και αθώωσε την κυρία κατηγορουμένη παμψηφεί, ενώ αντιθέτως, απέρριψε τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και πρώην συντρόφου της και τον καταδίκασε κατά το κατηγορητήριο, επιβάλλοντας σε αυτόν ποινή καθείρξεως 10 ετών.

Κατόπιν αυτής της εξελίξεως, η κυρία κατηγορούμενη και το δικηγορικό μας γραφείο αναμένουμε από όλες τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές εκπομπές της τηλεόρασης – λαϊκά δικαστήρια, οι οποίες με τους παρουσιαστές τους, προσπαθούν να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον για το ποιος θα διαδώσει την μεγαλύτερη συκοφαντική είδηση για την κυρία κατηγορουμένη, διότι η εντολή την οποία έχουμε λάβει είναι, για όσους καταρράκωσαν το τεκμήριο αθωότητας και για όσους διέδωσαν παρανόμως το υλικό της δικογραφίας και κατέστρεψαν, στην κυριολεξία, την κυρία κατηγορουμένη, να καταθέσουμε αγωγές και μηνύσεις, ζητώντας από τον καθένα και την καθεμία παρουσιαστή και παρουσιάστρια, αποζημίωση 100.000 ευρώ.

Η σημερινή απόφαση είναι και προάγγελος για το τι θα ακολουθήσει την αθωωτική κρίση για την κυρία Σ.Π., αφού οι ίδιες ακριβώς εκπομπές, με τους ίδιους ακριβώς παρουσιαστές είχαν επιδείξει και επιδεικνύουν την ιδία παράνομη συμπεριφορά προς την κυρία κατηγορουμένη, την οποία έχουμε την τιμή να υπερασπιζόμαστε.

Αθήνα, 17.1.2023

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Οι συνεργάτες του Δικηγορικού γραφείου

Αλεξίου Κούγια και συνεργατών"

Ειδήσεις σήμερα:

Μοσχάτο - Απαγχονισμός: Ομολόγησε το έγκλημα η 47χρονη

Κερατέα: Σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Αποχωρούν τα μέλη των βασιλικών οικογενειών