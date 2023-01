Πολιτισμός

Κέβιν Σπέισι: Βράβευση στον απόηχο των κατηγοριών για σεξουαλικές επιθέσεις

Τι είπε ο ηθοποιός κατά την διάρκεια της βράβευσής του. Πότε αναμένεται να γίνει η νέα δίκη του Σπέισι.

Με το βραβείο «Mole Antonelliana» το Μουσείο Κινηματογράφου του Τορίνο βράβευσε τον ηθοποιό Κέβιν Σπέισι για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο, σύμφωνα με το ΑP.

«Με την απονομή αυτού του βραβείου υπερασπίζεστε σθεναρά τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα και γι' αυτό θα πρέπει να σας χειροκροτήσουμε», είπε ο ηθοποιός απευθυνόμενος στους διοργανωτές, λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή του σε βρετανικό δικαστήριο, όπου αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση.

Δεν έκρυψε τα συναισθήματά του λέγοντας πόσο «ευλογημένος και ευγνώμων νιώθει» στους περίπου 400 καλεσμένους που παρακολούθησαν την εκδήλωση στον εμβληματικό πύργο Mole Antonelliana, όπου στεγάζεται το Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου. Ευχαρίστησε, μεταξύ άλλων, την οικογένειά του, τον μάνατζέρ του Έβαν Λαουενστάιν (Evan Lowenstein) για την υποστήριξή του αποκαλώντας τον ως «τον αδελφό που δεν είχα ποτέ» ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και στον Ιταλό σκηνοθέτη Φρανκ Νέρο για τον ρόλο του στην ταινία «Ο άνθρωπος που ονειρεύτηκε τον Θεό» η οποία γυρίστηκε στο Τορίνο.

Μετά τη βράβευση ο ηθοποιός απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού για την υποκριτική ενώ μίλησε και για την ταινία «American Beauty» του 1999, για την οποία κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ.

Η νέα δίκη του Σπέισι έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Λονδίνο τον Ιούνιο.

