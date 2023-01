Κόσμος

Αφγανιστάν: καλύπτουν τα κεφάλια από τις κούκλες στις βιτρίνες (βίντεο)

Στην απίστευτη αυτή λύση, κατέφυγαν καταστηματάρχες στο Αφγανιστάν, για να μην κόβουν τα κεφάλια από τις γυναικείες κούκλες οι Ταλιμπάν.

Με τις κούκλες στις βιτρίνες, τα έβαλαν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, που μέρα με την ημέρα, εφαρμόζουν πιο σκληρούς νόμους κατά των γυναικών.

Η... παράνοια, που ξεκίνησε με το να σκεπασουν τα πρόσωπα γυναικών σε υπαίθριες διαφημήσεις, συνεχίστηκε όταν απειλούσαν τους καταστηματάρχες για να απομακρυνθούν όλες οι κούκλες από τις βιτρίνες καταστημάτων με ρούχα και υποδήματα.

Αυτό, έγινε με αφορμή, την αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου (σαρία) που απαγορεύονται τα αγάλματα ή οι εικόνες με ανθρώπινη μορφή, τα οποία θα μπορούσαν να λατρεύονται ως είδωλα. Μια τέτοια εξέλιξη, φυσικά, συνδέεται και με την έντονη επιθυμία των Ταλιμπάν να βγάλουν τις γυναίκες από τη δημόσια ζωή.

Έτσι στην Καμπούλ, οι καταστηματάρχες, καλύπτουν τα κεφάλια από τις κούκλες με υφάσματα, σακούλες ακόμη και αλουμινόχαρτο, προκειμένου να μην τις αποκεφαλίσουν οι Ταλιμπάν.

Μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων το 2021, οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία, υποβαθμίζοντας κατάφωρα τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς εξέδωσαν νόμους με τους οποιους, απαγορεύουν στις γυναίκες να εργάζονται σε ΜΚΟ, να πηγαίνουν σε πάρκα και κήπους, χωρίς συνοδία κάποιου άνδρα καθώς και να φοιτούν σε πανεπιστήμια.

