Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Ράτκλιφ βασικός υποψήφιος αγοραστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι επίσημα προς πώληση από τον Νοέμβριο. Τι δήλωσε εκπρόσωπος του επιχειρηματία.

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Τζιμ Ράτκλιφ, ιδιοκτήτης της γαλλικής Νις μέσω του πετροχημικού ομίλου Ineos, ανακοίνωσε ότι είναι επίσημα υποψήφιος για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Είμαστε επίσημα εγγεγραμμένοι στη διαδικασία», δήλωσε εκπρόσωπος του επιχειρηματία, τον οποίο επικαλούνται οι Times. Ο Ράτκλιφ είναι ο πρώτος πιθανός αγοραστής που εμφανίζεται δημόσια για το συγκεκριμένο asset.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι επίσημα προς πώληση από τον Νοέμβριο. Η αμερικανική οικογένεια Γκλέιζερ, ιδιοκτήτρια του συλλόγου των «Κόκκινων Διαβόλων», είχε δημιουργήσει την έκπληξη λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αποτίμηση 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου είναι εισηγμένος ο σύλλογος. Οι πρώτες επίσημες προσφορές για την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών αναμένονται τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, τα μέρη θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην εμπορική τράπεζα που εκτελεί την πώληση για την οικογένεια Γκλέιζερ. Αυτό γίνεται επειδή πρέπει να εγγραφούν για να δουν εμπιστευτικά οικονομικά έγγραφα και να δεσμευτούν να αναλάβουν τη δέουσα επιμέλεια πριν από μια πιθανή εξαγορά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος είχε κάνει προσφορά για την Τσέλσι πέρυσι, αλλά εκδήλωσε το ενδιαφέρον του πολύ αργά, πέραν της προκαθορισμένης ημερομηνίας σε μια διαδικασία που ανέδειξε νικήτρια την κοινοπραξία της οποίας ηγήθηκε ο Αμερικανός επιχειρηματίας Τοντ Μπόλι.

Η Ineos είναι ήδη πολύ ενεργή στον κόσμο του αθλητισμού, από την ποδηλασία μέχρι το ράγκμπι, την ιστιοπλοΐα, τη Formula 1 και το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, μια προσφορά από τον Ράτκλιφ θα εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της Νις, του γαλλικού συλλόγου που επίσης ανήκει στην Ineos, αν και πιστεύεται ότι ο όμιλος έχει εξετάσει διαφορετικά μοντέλα ιδιοκτησίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ακριβά ρολόγια και κουτιά Βιάγκρα στο κρησφύγετο του “αρχινονού” της μαφίας

Australian Open – Σάκκαρη: Με ανατροπή στην 3o γύρο

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Αρνείται την ανθρωποκτονία η 47χρονη