Φορολογία: Το πρώτο “ραντεβού” με την Εφορία για τους νέους

Ποιοι καλούνται να κάνουν φορολογική δήλωση για πρώτη φορά. Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αποστολή από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και τους φορείς του Δημοσίου των βεβαιώσεων αποδοχών προς την ΑΑΔΕ καθώς στα μέσα Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. «Ραντεβού» με την εφορία θα έχουν για πρώτη φορά φέτος πολλοί νέοι και νέες που έκλεισαν τα 18 έτη και καλούνται να υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση.

Όσοι έκλεισαν τα 18 έτη το 2022 καλούνται να υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση από τη στιγμή που έχουν τραπεζικό λογαριασμό, ακόμα κι αν δεν έχει αποκτήσει εισοδήματα το προηγούμενο έτος (2022).

Φορολογική δήλωση καλούνται να υποβάλλουν οι νέοι υπό την προϋπόθεση ότι :

δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους αλλά διαμένουν σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο τους παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς τους ή από κάποιον φίλο τους.

Έχουν στο όνομά τους οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.).

Απέκτησαν εντός του 2022 οποιασδήποτε άλλης μορφής εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, περιστασιακή απασχόληση, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.)

Ίδρυσαν εντός του 2022 οποιαδήποτε επιχείρηση στο όνομά του.

Προχώρησαν εντός του 2022 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.

Είναι έγγαμοι τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Από την συγκεκριμένη υποχρέωση εξαιρούνται οι νέοι οι οποίοι ναι μεν το 2022 συμπλήρωσαν τα 18 έτη όμως το προηγούμενο έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

