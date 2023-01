Παράξενα

Σκύδρα: 94χρονος κινδύνεψε να πεθάνει από… μπουγάτσα

Σχεδόν βέβαιος θα ήταν ο πνιγμός του παππού, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα δεν ήταν δίπλα του τυχαία ένας γιατρός.

Ένα ατυχές περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί, στο κέντρο της Σκύδρας, που ευτυχώς είχε αίσια έκβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ηλικιωμένος 94 ετών κινδύνευσε να πεθάνει από πνιγμό, τρώγοντας μπουγάτσα.

Ευτυχώς, όπως γράφει το pellanews.gr, η άμεση επέμβαση ενός γενικού ιατρού έσωσε τη ζωή του 94χρονου.

Μάλιστα, τελικώς ο ηλικιωμένος δεν χρειάατηκε καν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, παρότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες που είχε κληθεί, βρισκόταν στον δρόμο για την παραλαβή του παππού και την διακομιδή του στο θεραπευτήριο.

