Μοσχάτο - Απαγχονισμός: “Η 47χρονη φιλοξένησε τον 50χρονο μετά τον ξυλοδαρμό του” (βίντεο)

Τι υποστηρίζει, μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Κατερίνα Τσιώνα, δικηγόρος της 47χρονης, λίγες ώρες πριν απολογηθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την υπόθεση του Μοσχάτου και τον άνδρα που βρέθηκε απαγχονισμένος, μίλησε η Κατερίνα Τσιώνα, συνήγορος της 47χρονης, που συνελήφθη και κατηγορείται για την δολοφονία του 50χρονου.

Η γυναίκα αρνείται την κατηγορία της δολοφονίας, με την δικηγόρο της να λέει στον ΑΝΤ1 ότι «Με όσα έχουν καταγραφεί στα δύο βίντεο της δικογραφίας, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Έχω δει τα βίντεο και επιβεβαιώνω την πρόθεση του αυτόχειρα να αυτοκτονήσει».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η συνήγορος είπε ότι «δεν είναι ακριβές ότι η 47χρονη κλώτσησε το καρεκλάκι, πάνω στο οποίο στηριζόταν ο 50χρονος, ενώ είχε το κεφάλι του περασμένο στην αγχόνη».

«Η Αστυνομία έφθασε αν όχι το ίδιο λεπτό, λίγα λεπτά μετά από το συμβάν. Είχε απαντήσει και στο τηλέφωνο της δύο φορές η 47χρονη. Οι γείτονες λένε ότι υπήρχε πολύ μεγάλος θόρυβος από το σπίτι επί ώρα», είπε η δικηγόρος, λέγοντας ότι η γυναίκα στην οποία όφειλε μεγάλο ποσό, «αν τον σκότωνε, δεν θα έπαιρνε τα λεφτά της πίσω».

Σε ότι αφορά τις επαφές τους, είπε ότι «Πάνω από 10 χρόνια είχαν επαγγελματική σχέση και είχαν αναπτύξει και φιλική σχέση».

Μάλιστα, αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ότι «όταν ξυλοκοπήθηκε από κάποιους ο 50χρονος, λίγες ημέρες πριν πεθάνει, η 47χρονη ήταν εκείνη που κάλεσε την Αστυνομία και στο σπίτι της βρήκε καταφύγιο ο άνδρας και έμεινε για δύο ημέρες. Εκείνη του είπε να ενημερώσει τις Αρχές, λέγοντας του “έχεις οικογένεια” και ότι πρέπει να προσέχει».

