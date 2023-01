Αθλητικά

Ναδάλ: εκτός δράσης λόγω τραυματισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο καιρό θα πρέπει να μείνει εκτός γηπέδων ο Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό στο ισχίο, υπεβλήθη σε εξετάσεις και σύμφωνα με το επιτελείο του, για την αποθεραπεία του, θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα 6-8 εβδομάδων. Ο Ισπανός πρωταθλητής, αποκλείσθηκε από τον ΜακΝτόναλντ στον 2ο γύρο του Australian (6-4, 6-4, 7-5) και λίγο μετά, δήλωσε: «Ελπίζω απλώς να μην είναι πολύ σοβαρό, ότι αυτό το πρόβλημα δεν θα με κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για πολύ καιρό. Το βασικό είναι να δω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και τι αντίκτυπο θα έχει στο πρόγραμμά μου».

Η διάγνωση, είναι θλάση δευτέρου βαθμού στον λαγονοψοϊτη του αριστερού ποδιού και όπως του συνέστησαν οι θεράποντες ιατροί του, μετά από μια περίοδο απόλυτης ανάπαυσης, ο «Ράφα» θα υποβληθεί σε αντιφλεγμονώδη φυσιοθεραπεία. Η διάρκεια της απουσίας του υπολογίζεται μεταξύ έξι και οκτώ εβδομάδων. Θα χάσει λοιπόν το ATP 500 στο Ντουμπάι (27 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου), όπου επρόκειτο να πάει για πρώτη φορά από το 2008, και σίγουρα το Masters 1000 στο Indian Wells (6-19 Μαρτίου). Δύσκολο, θεωρείται επίσης, να συμμετάσχει στο τουρνουά του Μαϊάμι (20 Μαρτίου - 2 Απριλίου), ενώ θα χάσει τους βαθμούς του τίτλου του στο Ακαπούλκο (500) και στον τελικό του στο Indian Wells (600), κάτι που θα του «κοστίσει» την θέση του στο top 10.

«Δεν θα έλεγα ότι δεν είμαι ψυχικά κατεστραμμένος, αυτό θα ήταν ψέμα», παραδέχθηκε ο Ναδάλ και πρόσθεσε: «Γνωρίζω αυτού του είδους την διαδικασία, σε όλη την διάρκεια της καριέρας μου. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, η λέξη «θυσία» δεν ισχύει. «Θυσία» είναι να πρέπει να κάνεις αυτό που δεν σου αρέσει. Φυσικά, οι τελευταίοι επτά μήνες ήταν πολύ απογοητευτικοί όσον αφορά στους τραυματισμούς και στην αποθεραπεία. Είναι πολύ δύσκολο, από πλευράς ρυθμού και ανταγωνιστικότητας».

Ειδήσεις σήμερα:

Λουτράκι - Ξυλοδαρμός μαθητή: Τα βαριά τραύματα και η καταγγελία για καθηγητές (βίντεο)

Τροχαίο στον Κηφισό: Γέμισε ο δρόμος με πορτοκάλια - Προβλήματα στην κυκλοφορία (εικόνες)

Μπούρας: Τρολιά η γουρνοπούλα και τα 11 ευρώ για την γιορτή μου (βίντεο)