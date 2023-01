Life

“Το Πρωινό” - Τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος: το κοστούμι του Παύλου και η παραμονή του στην Ελλάδα

Πού έραψε το κοστούμι του ο Παύλος και η πρόθεσή του να παραμείνει στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Η κηδεία τυ τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν εκτός από τη συγκίνηση των μελών της οικογένειάς του και τις στιλιστικές επιλογές.

Όπως αναφέρει η εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό", το κοστούμι που επέλεξε για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ο γιος του Παύλος, είναι από ένα κατάστημα που υπάρχει σε Αθήνα και Μύκονο και όπως αναφέρει ο Γιώργος Λιάγκας, "είναι ελληνικής ραφής, από Έλληνα ράφτη".

Το κοστούμι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στοίχισε περίπου 5000 ευρώ. Όπως ανέφερε ακόμη, ο Παύλος ήταν πάρα πολύ φιλικός με όλο το προσωπικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος και η σύζυγός του, Μαρί-Σαντάλ, θέλουν να μείνουν σε πρώτη φάση αρκετούς μήνες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ψάχνουν για αγορά κατοικίας στα Βόρεια Προάστια στην Αττική.

Δύο τουλάχιστον Έλληνες επιχειρηματίες, εφοπλιστικές, πολύ πλούσιες οικογένεις έχουν προτείνει στον Παύλο να παραχωρήσουν κενές οικείες για να εγκατασταθεί ο Παύλος, η Μαρί Σαντάλ και τα παιδιά τους για όσο διάστημα χρειαστεί στην Ελλάδα.

