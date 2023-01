Πολιτική

“Τουρκική μειονότητα” στην Ελλάδα: τι αναφέρει η επιστολή στον ΟΗΕ

Τι αναφέρει τουρκικό δημοσίευμα σχετικά με την επιστολή της ¨Τουρκικής μειονότητας" στην Ελλάδα προς τον ΟΗΕ.

Η ενημερωτική ιστοσελίδα Sondakika σε σχετικό δημοσίευμα παρουσιάζει το σύνολο της εν λόγω επιστολής που εστάλει από την "τουρκική μειονότητα" στην Ελλάδα προς τον ΟΗΕ, με πηγή την τουρκική έκδοση του Anadolu, αναφέροντας τα εξής:

Το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας στη Δυτική Θράκη απέστειλε ενημερωτική επιστολή στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για μειονοτικά ζητήματα αναφερόμενο στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα -και ιδιαίτερα η ‘τουρκική μειονότητα’ που ζει στη Δυτική Θράκη- και στις τελευταίες σχετικές εξελίξεις, αναφέρει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Στην επιστολή, εφιστάται η προσοχή σε προβλήματα που απασχολούν στενά την "τουρκική μειονότητα", όπως προβλήματα στην εκπαίδευση, παρεμβάσεις στο αυτόνομο εκπαιδευτικό σύστημα της μειονότητας, μέσω του συστήματος διορισμών καθηγητών και παρεμβάσεων στο πρόγραμμα σπουδών.

Στην επιστολή, η οποία υπογραμμίζει ότι περισσότερα από 100 μειονοτικά δημοτικά σχολεία έκλεισαν τα τελευταία 20 χρόνια, υπογραμμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η ίδρυση νηπιαγωγείων που θα παρείχαν δίγλωσση εκπαίδευση στη μειονότητα, σε τουρκικά και ελληνικά.

Στην επιστολή τονίζεται επίσης ότι η "τουρκική μειονότητα" της Δυτικής Θράκης είχε το δικαίωμα να εκλέγει τους δικούς της θρησκευτικούς ηγέτες σύμφωνα με τους διεθνείς και εθνικούς κανονισμούς, αλλά η Ελλάδα, κατά παράβαση των διατάξεων διεθνών και διμερών συμφωνιών, στέρησε από τη μειονότητα το δικαίωμα να εκλέγει τους θρησκευτικούς της ηγέτες με την υιοθέτηση του νόμου 1920/1991. «Έκτοτε, υπάρχει μια διττή συνθήκη, μουφτήδων που διορίζονται από το κράτος στη "Δυτική Θράκη" και μουφτήδων που εκλέγονται από την "τουρκική μειονότητα" στην περιοχή. Οι εκλεγμένοι Μουφτήδες, οι οποίοι είναι αποδεκτοί και σεβαστοί από τη "μειονότητα", αποκαλούνται συχνά "ψευδο-μουφτήδες", ταπεινώνονται και υβρίζονται από τα τοπικά ΜΜΕ και τις αρχές της "Δυτικής Θράκης"», αναφέρεται στην επιστολή.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η "τουρκική μειονότητα" δεν δύναται να διαχειρίζεται ελεύθερα τα ακίνητα των ιδρυμάτων της λόγω του ότι ελέγχονται από διορισμένα από το κράτος διοικητικά συμβούλια ήδη από την περίοδο της Χούντας του 1967 και επισημαίνεται ότι έκλεισαν σύλλογοι επειδή είχαν τη λέξη "Τούρκος" στην ονομασία τους.

Στην επιστολή επισημαίνονται επίσης τα εξής: «Ενώσεις μας με ζωή μισού αιώνα εξαιτίας της λέξης ‘Τούρκος’ στην ονομασία τους έχουν κλείσει. Έτσι, η ‘τουρκική μειονότητα’ υπόκειται σε μεγάλες διακρίσεις κατά την άσκηση του δικαιώματός της να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την αποκατάσταση του νομικού καθεστώτος των ‘τουρκικών ενώσεων’ δεν έχουν εφαρμοστεί από το 2008.»

Υπενθυμίζεται δε ότι η πρόεδρος του Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας Cigdem Asafoglu έγινε στόχος των κεντρικών ελληνικών ΜΜΕ όταν εξέφρασε ανοιχτά την τουρκική της ταυτότητα σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε σε μετά τη νίκη της στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019, ενώ υπογραμμίζεται ότι εξέχουσες προσωπικότητες της μειονότητας αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές.

«Δυστυχώς, από τις 29 Ιανουαρίου 1988 [σ.σ. θεωρούμενη ως "Ημέρα Ανεξαρτησίας των Τούρκων της Δ.Θράκης"] δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος σχετικά με τις αδικίες στο πλαίσιο των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, αδικίες στις οποίες επέστησαν την προσοχή οι μειονοτικοί. Το να μιλάμε για τα ίδια θέματα την παραμονή της Ημέρας Εθνικής Αντίστασης και Αλληλεγγύης μάς κάνει να ανησυχούμε για το μέλλον», αναφέρεται επίσης στην επιστολή.

Η Εκλεγμένη Μουφτία Κομοτηνής, η Εκλεγμένη Μουφτία Ξάνθης, η Ένωση Τούρκων Νέων Κομοτηνής, ο Σύλλογος Ανώτατης Εκπαίδευσης Μειονοτήτων Δυτικής Θράκης, η Τουρκική Ένωση Ξάνθης, η Ένωση Τούρκων Δασκάλων Δυτικής Θράκης, ο Σύλλογος Θρησκευτικών Ιδρυμάτων Δυτικής Θράκης, ο Σύλλογος Αποφοίτων και Μελών Λυκείου Ιμάμ Χατίπ Δυτικής Θράκης, η Εταιρεία Πολιτισμού και Εκπαίδευσης της Μειονότητας Δυτικής Θράκης, η Ένωση Συμβούλων Μειονοτικών Σχολίων Δυτικής Θράκης, ο Σύλλογος Νέων της Μειονότητας Έβρου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τουρκικών Γυναικών Επαρχίας Ροδόπης υποστήριξαν επίσης την επιστολή.

Θα πρέπει να επισημανθεί η ιδιαίτερη προβολή του θέματος από την αγγλόγλωσση ιστοσελίδα Daily Sabah, η οποία αναλαμβάνει συστηματικά να προβάλλει προς διεθνές κοινό θέματα, μέσω ειδικής πλαισίωσης (παροχή πληροφοριών "υπεδάφους" ώστε να υποβάλλεται η τ/προσέγγιση). Η σχετική ανάρτηση φέρει τίτλο «Greece’s Turkish minority seeks UN help to address problems» και συνοδεύεται από φωτογραφία «εκδήλωσης διαμαρτυρίας της τουρκικής μειονότητας στην Ξάνθη» το 2019. -- Εν προκειμένω, η είδηση για την επιστολή προς τον ΟΗΕ συνοδεύεται από τους εξής ισχυρισμούς (που συνοψίζουν την περί «ελληνικής καταπίεσης της τ/μειονότητας» συστηματικά προβαλλόμενη επιχειρηματολογία):

Από την ανάρτηση της Daily Sabah υπογραμμίζεται επίσης ότι «Την περασμένη εβδομάδα, το κόμμα της "Τουρκικής μειονότητας" κατηγόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αγνοεί τα μακροχρόνια ζητήματα που αντιμετωπίζουν» -- Για την παρουσίαση του θέματος της πρόσφατης επίσκεψης του Π/Θ Μητσοτάκη σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη από τα τ/ΜΜΕ (εμφατικές αναφορές στην «τουρκική μειονότητα» της περιοχής) βλ. εγγ. με α.π. 57/16.1.2023

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί συναφώς και το περιεχόμενο πρόσφατης ομιλίας του Προέδρου της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Sentop με θέμα την «τουρκική μειονότητα» όπου μεταξύ άλλων γίνεται η "προειδοποιητική" αναφορά: «[…] η Ελλάδα δεν πρέπει να πυροδοτήσει το περιβάλλον στο οποίο αυτά τα θέματα θα τεθούν, διαφορετικά θα πρέπει να είναι έτοιμη για κάποιες εκπλήξεις, νομικά και από άποψη διεθνούς δικαίου».

