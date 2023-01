Τοπικά Νέα

Kαραμέλες με... LSD “έσπρωχναν” στην αγορά (εικόνες)

Συλλήψεις στην Ιεράπετρα για κάνναβη, αμφεταμίνες και καραμέλες εμποτισμένες με L.S.D. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Συνελήφθησαν σε περιοχή του δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του τμήματος Ασφάλειας Ιεράπετρας και του τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Η αύλληψή τους έγινε στη διάρκεια ερευνών στις οικίες τους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 29,8 γραμμάρια κάνναβης, 3,9 ml L.S.D., 14 καραμέλες και χαρτιά εμποτισμένα με L.S.D., μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, μικροποσότητα αμφεταμίνης, ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ ως προερχόμενο από την πώληση ναρκωτικών ουσιών και 95 σπόροι κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου.

