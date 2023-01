Κοινωνία

Μοσχάτο - Απαγχονισμός: η γυναίκα του 50χρονου, τα λεφτά και η προφυλάκιση της 47χρονης (βίντεο)

Ο συνήγορος της εν διαστάσει συζύγου του 50χρονου, απαντά στις φήμες ότι έφυγε στο εξωτερικό, με λεφτά από θύματα του απαγχονισμένου άνδρα. Τι λέει η δικηγόρος της 47χρονης που προφυλακίστηκε.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν την Παρασκευή ο συνήγορος της εν διαστάσει συζύγου του 50χρονου που βρέθηκε απαγχονισμένος στο Μοσχάτο, καθώς και η συνήγορος της 47χρονη, που προφυλακίστηκε την Πέμπτη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο Αλέξης Αθανασόπουλος κλήθηκε να ξεκαθαρίσει κατά πόσον ισχύουν οι φήμες που ακούγονται για την εν διαστάσει σύζυγο του 50χρονου και ότι έφυγε στο εξωτερικό, αφού πήρε χρήματα που ο νεκρός σήμερα άνδρας είχε συγκεντρώσει από ανθρώπους που εξαπάτησε και έφυγε στο εξωτερικό.

Όπως είπε η γυναίκα παραμένει στην Ελλάδα, ότι έχει συναντηθεί μαζί της και ότι αρνείται κάθε εμπλοκή σε πράξη που αποδίδεται στον σύζυγο της.

«Δεν έχει πάρει χρήματα που προέρχονται από δραστηριότητες του συζύγου της, με τον οποίο ήταν σε διάσταση τις τελευταίες ημέρες πριν από τον θάνατο του», είπε ο δικηγόρος, σημειώνοντας πως η γυναίκα «υποστηρίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για την οποία προφυλακίστηκε η 47χρονη».

Σχετικά με τους ξυλοδαρμούς του 50χρονου, ο κ. Αθανασόπουλος υποστήριξε ότι «Η μόνη επίθεση που γνωρίζει και την πληροφορήθηκε από γείτονες ήταν εκείνη του Σαββάτου, που κατέληξε στο Αστυνομικό Τμήμα, δύο ημέρες πριν από την δολοφονία του».

Λίγο αργότερα, στην ίδια εκπομπή, η Κατερίνα Τσιώνα, συνήγορος της 47χρονης που προφυλακίστηκε με την κατηγορία της δολοφονίας του 50χρονου από πρόθεση.

Η δικηγόρος είπε ότι η 47χρονη δεν εργαζόταν στο γραφείο του, όπως έχει ακουστεί από κάποιους, ενώ για τα χρήματα που έπαιρνε από τον 50χρονο, ανέφερε ότι από τα χρήματα που του είχε δώσει για επένδυση, έδινε στην 47χρονη ένα ποσό κάθε μήνα ως απόδοση της επένδυσης, που στο τέλος προέβλεπε και συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Σχετικά με την απόφαση της προφυλάκισης της πελάτισσας της, ο συνήγορος της 47χρονης είπε ότι είναι φυσιολογική εξέλιξη, καθώς «ακόμη και η αιτία θανάτου, μέσω της ιατροδικαστικής έκθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί, επομένως δεν θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερη η κατηγορούμενη. Συνεχίζεται η διαδικασία της ανάκρισης και η έρευνα».

Ακολούθως προβλήθηκε το βίντεο που είχε τραβήξει με το κινητό της η 47χρονη, στο οποίο απευθυνόμενη στον 50χρονο του είπε πολλές φορές «θα σε σκοτώσω» και εκείνος απαντούσε «κάνε το».

Στο βίντεο η 47χρονη λέεει στον 50χρονο «Θα σε σκοτώσω, εγώ σήμερα θα σε σκοτώσω. Πήρες από τα παιδιά μου λεφτά, από την μάνα μου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σου φταίνε τίποτα. Ούτε ο αδελφός μου ούτε ο συμπέθερος ούτε τόσος άλλος κόσμος. Κατέστρεψες πολλές οικογένειες. Θα σε σκοτώσω. Θα σκοτωθώ κι εγώ, γιατί εγώ θα πάω φυλακή».

