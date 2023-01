Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - Ψευτογιατρός: ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο

Διώξεις για πλήθος αδικημάτων για τον ψευτογιατρό που κατηγορείται για πέντε περιπτώσεις θανάτων και τον συνεργό του.

Για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, πρόκληση βαριάς σωματική βλάβης και απάτη, διώκεται ο ψευτογιατρός, ο οποίος φέρεται να εξαπατούσε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, πείθοντάς τους να διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσαν και να δοκιμάσουν μία «πρωτοποριακή» θεραπεία με δήθεν ενέσεις βλαστοκυττάρων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του. Πρόκειται για φυσιοθεραπευτή από την Αθήνα που αναζητούσε τα υποψήφια θύματά του σε όλη την Ελλάδα και συστηνόταν ως δήθεν γιατρός. Ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή.

Συνολικά κατηγορείται για πέντε περιπτώσεις θανάτων, ενώ άλλες περιπτώσεις είναι σε απόπειρα. Ως συνεργός του κατηγορείται ηλικιωμένος γιατρός από τη Γερμανία (σ.σ. τον βαρύνουν οι ίδιες πράξεις), όπου φέρεται να έστελνε τα θύματά του για τη δήθεν πρωτοποριακή θεραπεία, για την οποία ζητούσε οικονομικά ανταλλάγματα. Το κέρδος που κατηγορούνται ότι αποκόμισαν από τον καθένα ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Δείγματα φιαλιδίων που φέρεται να χορηγούσε στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν απολύτως καμία φαρμακευτική ιδιότητα, όπως αναφέρεται στην πορισματική έκθεση.

Ανακοίνωση, σχετικά με την υπόθεση του ψευτογιατρού εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, στην οποία αναφέρει:

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για εξαπάτηση πολιτών από απατεώνες που υποδύονται τον γιατρό, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θέλει να επισημάνει τα ακόλουθα:

Η άσκηση της ιατρικής επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ιατρεία-εργαστήρια) από γιατρούς οι οποίοι είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Καλούνται οι πολίτες όταν επισκέπτονται χώρους Π.Φ.Υ. να βεβαιώνονται ότι αυτοί διαθέτουν την αδειοδότηση από τον ΙΣΘ η οποία πιστοποιείται από ειδική ταμπέλα «νόμιμου αδειοδοτημένου ιατρείου».

Επίσης αν υπάρχουν σχετικές αμφιβολίες να αναζητούν το επώνυμο του γιατρού - εγγεγραμμένου μέλους του ΙΣΘ, δια μέσου της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο ακόλουθο link: https://isth.gr/lista-iatron/

Επιπλέον και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, ζητά σε ανακοίνωσή του, την κοινοποίηση των στοιχείων του κατηγορουμένου που δήλωνε φυσικοθεραπευτής, καθώς όπως τονίζει, δεν επικοινώνησε ποτέ κανείς μαζί του σπό τις Αρχές, για να επιβεβαιώσει ή όχι εάν ο κατηγορούμενος ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή.

