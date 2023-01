Κοινωνία

Αττική: “Επαγγελματίας” απατεώνας στα χέρια των Αρχών

Χειροπέδες σε 57χρονο για απάτες κατ' εξακολούθηση. Πως εξαπατούσαν τους ηλικιωμένους και τους αποσπούσαν χρήματα και κοσμήματα.

Συνελήφθη 57χρονος στα Καμίνια για απάτες κατ' εξακολούθηση σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ από τις αρχές του 2020, ο 57χρονος προσποιούμενος, κατά περίπτωση, τον λογιστή, τον τεχνικό μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τον συντηρητή συστημάτων φυσικού αερίου, πρόσωπο που τακτοποιούσε θέματα κτηματολογίου και πολεοδομίας, εισερχόταν στις οικίες ηλικιωμένων προσώπων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Μετά από έρευνα στην οικία του στην περιοχή των Καμινίων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφή, για τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την κατοχή τους και το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ. Εξιχνιάστηκαν, συνολικά, 11 περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την εξιχνίαση και άλλων αξιόποινων πράξεων συνεχίζεται.