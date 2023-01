Πολιτισμός

Γιάννης Ρίτσος: Η Σορβόννη “υποκλίθηκε” στον Έλληνα ποιητή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τιμητική εκδήλωση σε κατάμεστο αμφιθέατρο της Σορβόννης για τον Έλληνα ποιητή, με παρουσίες «έκπληξη».

Κατάμεστο το Αμφιθέατρο Richelieu του ιστορικού πανεπιστημίου της Σορβόννης, το βράδυ της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου, για την εκδήλωση-φόρο τιμής στον Γιάννη Ρίτσο που διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στο Παρίσι, σε συνεργασία με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και του πολιτιστικού οργανισμού Delphys.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Γαλλίδα ηθοποιός Irene Jacob, η αξέχαστη πρωταγωνίστρια των ταινιών του Κισλόφσκι "Η διπλή ζωή της Βερόνικα" και "Τρία χρώματα: η κόκκινη ταινία", αλλά και της τελευταίας ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου "Η σκόνη του χρόνου", και ο διδάκτορας Συγκριτικής Γραμματολογίας της Σορβόννης Γιώργος Αρχιμανδρίτης, συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού και εκπρόσωπος του ΕΙΠ στο Παρίσι.

Η βραδιά άρχισε με παρουσίαση του Γιώργου Αρχιμανδρίτη της Τέταρτης Διάστασης του Γιάννη Ρίτσου, ενός από τα κορυφαία έργα της νεοελληνικής ποίησης, που αποτελείται, ως επί το πλείστον, από μονολόγους ηρώων της ελληνικής μυθολογίας, και ακολούθησε θεατρικό αναλόγιο με την Irene Jacob, η οποία ερμήνευσε την Ελένη (μετάφραση: Gerard Pierrat, 1975), έναν ποιητικό μονόλογο του 1970, μέσα από τον οποίο ο Γιάννης Ρίτσος μεταφέρει τον μύθο της Ελένης στη σύγχρονη πραγματικότητα και του αποδίδει νέους συμβολισμούς σε μια εποχή απομυθοποίησης, όπως είναι η περίοδος της Δικτατορίας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με φιλολογική ανάλυση του έργου από τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη και έκλεισε με την παρουσία-έκπληξη της κόρης του Ρίτσου, Έρης.

Η βραδιά, στην οποία παρευρέθηκαν πολλές προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου, όπως ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, o καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Hermes και Πρόεδρος του Μουσείου Διακοσμητικών Τεχνών Pierre-Allexis Dumas, η εκδότρια Vera Michalski-Hoffmann και πολλοί άλλοι, πραγματοποιήθηκε με την στήριξη του Ανδρέα και της Αλεξάνδρας Μαρτίνου, καθώς και του ιδρύματος Jan Michalski.

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκαια - Γυναικοκτονία με στραγγαλισμό: Στο νοσοκομείο ο δράστης (εικόνες)

Ελ. Βενιζέλος: Λήξη συναγερμού για την πτήση από Πολωνία

Άλιμος: Τρισάγιο για την αστυνομικό που σκοτώθηκε σε καταδίωξη (εικόνες)