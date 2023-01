Κόσμος

Ατλάντα: Πεδίο “μάχης” η πόλη για τον θάνατο ακτιβιστή από αστυνομικά πυρά (εικόνες)

Κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, πυρπόλησαν περιπολικό και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς.

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες Σάββατο στην Ατλάντα, στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τον θάνατο ακτιβιστή από πυρά αστυνομικών, καθώς κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, πυρπόλησαν περιπολικό και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς.

Η διαδήλωση διοργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 26χρονου ακτιβιστή Μανουέλ Τεράν από πυρά αστυνομικών την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εκκένωση εργοταξίου. Στο σημείο θα κατασκευαστεί ένα κέντρο εκπαίδευσης αστυνομικών, προϋπολογισμού 90 εκατομμυρίων δολαρίων, με τους ακτιβιστές να καταγγέλλουν την αποψίλωση δάσους και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

???? _||~?? UPDATE: 6 people were arrested after a small group within the crowd damaged 2 police vehicles & 3 businesses downtown. the unrest started when an activist was killed after firing .. #USA #Atlanta #Georgia pic.twitter.com/XLyplEY9Cq https://t.co/mEoACiy4XZ — A Deniz Eksioglu (@_AD_CHANEL6) January 22, 2023

Παρότι η διαδήλωση ξεκίνησε ειρηνικά, έλαβε γρήγορα επεισοδιακή τροπή. Κουκουλοφόροι επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς, άναψαν φωτιές στους δρόμους και συγκρούστηκαν με τους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

A protest turned violent in downtown Atlanta on Saturday night in the wake of the death of an environmental activist who was killed by authorities this week after officials said the 26-year-old shot a state trooper. >> https://t.co/qaI6wSTDYX pic.twitter.com/ukvANi32ob — WTVG 13abc (@13abc) January 22, 2023

Αν και οι αρχές της αμερικανικής μεγαλούπολης φοβούνταν πως δεν θα έλειπαν τα έκτροπα στη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, δεν κατέφεραν να τα αποτρέψουν.

Η οργή πολλών διαδηλωτών για τον θάνατο του 26χρονου ακτιβιστή ξεχείλιζε. Πολλοί ακτιβιστές είχαν κατασκηνώσει εδώ και μήνες στην περιοχή του εργοταξίου, φιλοδοξώντας να εμποδίσουν τα έργα.

ANTIFA vandalized the Atlanta Police Foundation building HQ in downtown Atlanta tonight because a criminal “activist” defied police orders and got himself killed on Wednesday. A little test run before the “Summer of Love” 2023 edition.pic.twitter.com/iLuJzx3zMw — Suburban Black Man ???? (@niceblackdude) January 22, 2023

Σύμφωνα με την αστυνομία της Τζόρτζια, ο Τεράν αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των δυνάμεων ασφαλείας που εκκένωναν την περιοχή, πυροβόλησε πρώτος κατά αστυνομικών και εκείνοι ανταπέδωσαν τα πυρά. Την Παρασκευή, οι αρχές έδωσαν μάλιστα στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του όπλου που φέρεται να είχε στην κατοχή του ο 26χρονος.

this is Atlanta in response to the police murder of #ManuelTeran, a climate activist who was killed this week protesting the building of Cop City, which would destroy a large portion of a public park. Soon the footage out of Memphis will be released. Be safe. be smart. FUCK COPS https://t.co/6SCkZNWiAh — God Killer (@Kalifornia_94) January 22, 2023

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον έξι προσαγωγές κουκουλοφόρων, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox 5.

