Πολιτική

Έβρος - Νεκρό παιδί: πως “έστησαν” την φωτογραφία με την “Μαρία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Mαρτυρία Σύρου πρόσφυγα για το πώς σκηνοθετήθηκε ο δήθεν θάνατος της "μικρής Μαρίας". "Πυρά" Οικονόμου και Μηταράκη σε Τσίπρα.



Σε νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της «νεκρής Μαρίας» στον Έβρο προχωρά σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής.

Η εφημερίδα αποκαλύπτει μαρτυρία Σύρου πρόσφυγα για το πώς σκηνοθετήθηκε ο δήθεν θάνατος της «μικρής Μαρίας» και τι συνέβη πραγματικά στη νησίδα του Έβρου τον περασμένο Αύγουστο.

Αυτόπτης περιγράφει πώς διακινητής που είχαν πληρώσει καθοδηγούσε εξ΄αποστάσεως τις κινήσεις των μεταναστών, μέσω μιας γυναίκας, της Μπαϊντά, που βρισκόταν στη νησίδα και διοχέτευε πληροφορίες και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ισχυρίζεται ο αυτόπτης μάρτυρας, εκείνη μετέφερε και την εντολή να σκηνοθετηθεί, ακόμη και με τη χρήση μέικ-απ, ο θάνατος του πεντάχρονου κοριτσιού, ώστε οι 38 Σύροι πρόσφυγες να φτάσουν ανεμπόδιστα σε ελληνικό έδαφος.

«Ύστερα από οκτώ ημέρες που βρισκόμασταν στη νησίδα ήρθε η Μπαϊντά και μας είπε ότι για να μην επαναληφθεί η αποτυχία της προηγούμενης φοράς, ο διακινητής σκέφτηκε να φτιάξουμε μια ιστορία. Μας είπε να βάψουμε το παιδί ώστε να φαίνεται νεκρό και να πούμε ότι πέθανε από τσίμπημα σκορπιού. Εκείνος αποφάσισε ποια οικογένεια θα σήκωνε το βάρος του ρόλου. Υπέδειξε τη συγκεκριμένη γιατί είχαν πληρώσει λιγότερα. Κατά κάποιον τρόπο εκβιάστηκαν» είπε, μεταξύ άλλων, ο Σύρος πρόσφυγας.

Συνέχισε λέγοντας: «Η Μπάιντα έφερε το κορίτσι στο δέντρο. Το ξάπλωσε στο έδαφος, του έβαψε το χέρι και το πόδι και του έβαλε λίγο φαγητό στα χείλη ώστε να μοιάζει πεθαμένο. Μετά το φωτογράφισε με το κινητό και έστειλε τις φωτογραφίες. Δεν ξέρω που».

«Μετά της έκοψαν τα μαλλιά ώστε να μη μοιάζει με το παιδί της φωτογραφίες, και της έκαναν μαθήματα ώστε να ανταποκρίνεται στο καινούριο όνομά της “Μάγια” αντί για “Μαρία”» κατέληξε ο άνδρας.

Με αφορμή το ρεπορτάζ της «Καθημερινής» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, με δήλωσή του εξαπολύει πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Ο κ. Τσίπρας, από το βήμα της ΔΕΘ στις 18 Σεπτεμβρίου 2022, δήλωνε με ύφος κήνσορα: «σε αυτή τη νησίδα διεξήχθη ένα δράμα 38 ατόμων, το οποίο οδήγησε και στο θάνατο ενός κοριτσιού 7 ετών. Θέλετε, λοιπόν, να ζητήσουμε συγγνώμη, για ποιο λόγο»; Άραγε, σήμερα, μετά τις αποκαλύψεις της «Καθημερινής της Κυριακής», αισθάνεται μετανιωμένος, που έλεγε ψέματα στον ελληνικό λαό; Αισθάνεται ντροπή, που διέσυρε διεθνώς την Πατρίδα του -δίνοντας μάλιστα όπλα στους εχθρούς της- για να ικανοποιήσει το προσωπικό του μένος εναντίον του Πρωθυπουργού; Αισθάνεται συντριβή, που έσπευσε να υιοθετήσει και να αναπαράγει τα ψέματα όσων σκηνοθέτησαν το περιστατικό με δόλιες προθέσεις; Ο κ. Τσίπρας, έστω και τέσσερεις μήνες μετά, επιβάλλεται, συναισθανόμενος το μέγεθος της αδικίας που διέπραξε, να ζητήσει τη συγγνώμη που οφείλει εδώ και καιρό.»

Ο Γιάννης Οικονόμου, σε νεότερη δήλωσή του, με αφορμή δηλώσεις του Δημήτρη Τζανακόπουλου, αναφέρει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν ζητά συγνώμη για τα εθνικά επιβλαβή ψέματα περί της «νεκρής Μαρίας» που διακινούσε επί μήνες, αλλά δια του κ. Τζανακόπουλου σήμερα λέει ότι η προστασία των συνόρων μας στον Έβρο, μέσω του φράχτη, παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα! Ένα έργο για την προστασία των συνόρων εξακολουθει να βρίσκει αντίθετο το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που όλοι θυμούνται τι συνέβη στα νησιά και στον Έβρο στη διάρκεια της διακυβέρνησής του, παραμένει ασυγχώρητα ανεύθυνος και επικίνδυνος τόσο στη διαχείριση του μεταναστευτικού όσο και σε θέματα εθνικής κυριαρχίας».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, σε δηλώσεις του νωρίτερα στο Open, ανέφερε: «Είναι μια σημαντική υπόθεση που δείχνει πως κάποιοι προσπαθούν οργανωμένα να επιτεθούν στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή ήταν εμφανές πως η οικογένεια που είχε φτάσει είχε 4 παιδιά και όχι 5. Το πρώτο που προκύπτει είναι πως δεν υπάρχει πέμπτο παιδί. Ακόμα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα να παραδεχτεί πως έπεσε θύμα πλεκτάνης. Είναι καλό κύριε Τσίπρα να παραδεχόμαστε πως κάναμε λάθος. Ποιος ήταν ο διακινητής που ενορχήστρωσε όλο αυτό; Είναι πιθανό ο διακινητής να είναι Έλληνας και να εμπλέκονται Έλληνες στην υπόθεση. Είναι ένα θέμα ανοικτό. Επίσης προκύπτει πως ένας από τους 38, δεν υπάρχει στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Φαίνεται δηλαδή, να μην υπάρχει στην κατάθεση των 2 ΜΚΟ, εκ των οποίων στην μια είναι επικεφαλής πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που σημαίνει πως πήγε στον Έβρο (ο μετανάστης) για να παίξει τον ρόλο ενορχηστρωτή. Δεν μιλάμε για μια προσπάθεια εξαπάτησης αλλά μια προσπάθεια για ένταση στον Έβρο. Αν είχαμε μπει υπό την πίεση των ξένων μέσων και της αντιπολίτευσης, σε τουρκικό έδαφος για να ψάξουμε τους 38, δυνητικά θα είχε συμβεί θερμό επεισόδιο και κάποιος να το εκμεταλλευτεί πολιτικά. Είναι εμφανές πως υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους διακινητών. Χρειάστηκαν 14 ημέρες για να αποκαλυφτεί αυτή η σκευωρία στη Βουλή. Είναι ένα περιστατικό που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία αλλά δείχνει πως κάποιοι πιέζουν την κυβέρνηση να ανοίξει τα σύνορα. Εμείς έχουμε καταστρέψει κυκλώματα λαθροδιακινητών και βλέπουμε συστηματικά ευρωβουλευτές της Αριστεράς, οι οποίοι το έχουν πάρει προσωπικό στόχο να ανοίξει η Ελλάδα τα σύνορα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος καλεί με ανάρτησή του στα social media τον κ. Τσίπρα να ζητήσει συγνώμη από τους Έλληνες αστυνομικούς, τους στρατιώτες και τους ακρίτες πολίτες της Θράκης. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είχε υιοθετήσει τον Αύγουστο του 2022 προπαγανδιστικά fake news σχετικά με νησίδα στον Έβρο. Χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος έγραψε:

«Χθες στην Αλεξανδρούπολη ενημέρωσα αναλυτικά τους πρέσβεις των ευρωπαϊκών κρατών για την πραγματική κατάσταση στον Έβρο, για τα προπαγανδιστικά fake news του Αυγούστου καθώς και για τον «θάνατο» ενός μικρού κοριτσιού που αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε ποτέ. Tώρα που όλοι γνωρίζουν την αλήθεια για τη στημένη επιχείρηση υπονόμευσης της πατρίδας μας, ο κ. Τσίπρας οφείλει να ζητήσει συγνώμη. Γνωρίζω ότι δεν θα απολογηθεί ποτέ στην κυβέρνηση. Αλλά είναι θέμα τιμής να ζητήσει συγνώμη από τους Έλληνες αστυνομικούς, τους Έλληνες στρατιώτες και από τους ακρίτες μας στη Θράκη».

Χθες στην Αλεξανδρούπολη ενημέρωσα αναλυτικά τους πρέσβεις των ευρωπαϊκών κρατών για την πραγματική κατάσταση στον Έβρο, για τα προπαγανδιστικά fake news του Αυγούστου καθώς και για τον «θάνατο» ενός μικρού κοριτσιού που αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε ποτέ. pic.twitter.com/PtcAAWFOWo — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 22, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Επείγουσα αεροδιακομιδή νεογέννητου με σπάνιο πρόβλημα στην καρδιά (βίντεο)

Ενές Καντέρ στον ΑΝΤ1: Ο Παναθηναϊκός και η συμβουλή στον Μητσοτάκη για τον Ερντογάν

Ερρίκος Ανδρέου: Πότε θα γίνει η κηδεία του