WRC: Νικητής ο Οζιέ στο Μόντε Κάρλο

Ιστορία έγραψε με τη νίκη του ο Όζιέ, αναπληρώνοντας την περσινή του ατυχία.

Ο Γάλλος οδηγός Σεμπαστιάν Οζιέ έγραψε ιστορία, αφού κέρδισε το ράλι Μόντε Κάρλο (Rallye Monte-Carlo), τον πρώτο γύρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC), για την ένατη φορά που αποτελεί ρεκόρ, έχοντας προηγηθεί σε όλη τη διαδρομή στις γαλλικές Άλπεις.

Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, που αγωνίζεται part-time για την Toyota, κέρδισε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Κάλε Ροβανπέρα με διαφορά 18,8 δευτερόλεπτα, κάνοντας το 1-2 για την ιαπωνική εταιρεία.

Ο Βέλγος Τιερί Νιουβίλ τερμάτισε τρίτος με Hyundai, με τον Ουαλό οδηγό Έφλιν Έβανς- οποίος είχε χάσει αρκετό χρόνο από κτύπημα την Παρασκευή- να...κάνει τρία τα Toyota στην πρώτη τετράδα.

Οζιέ και Ροπανβέρα κέρδισαν ο καθένας δύο από τα τελευταία τέσσερα στάδια της Κυριακής, με τον Φινλανδό να παίρνει τους πέντε πόντους μπόνους με τη νίκη στο τελικό Power Stage.

Ο Οζιέ οδηγεί το πρωτάθλημα με 26 βαθμούς έναντι 23 του Ροβανπέρα και 17 του Νιουβίλ.

Ο Οζιέ πριν από αυτή την επιτυχία του, μοιραζόταν το ρεκόρ των οκτώ νικών στο Μόντε Κάρλο με τον συμπατριώτη και εννέα φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Σεμπάστιαν Λεβ, ο οποίος κέρδισε πέρυσι αλλά αυτή τη φορά ήταν απών.

Η κυριαρχία του Οζιέ στο Μόντε Κάρλο 2023 αναπλήρωσε την περασμένη χρονιά, όταν τρύπησε το μπροστινό αριστερό ελαστικό του αυτοκινήτου του στην προτελευταία διαδρομή, ενώ προηγείτο σχεδόν μισό λεπτό.

Οι εννέα νίκες του Οζιέ ήρθαν με πέντε διαφορετικούς κατασκευαστές για τρεις δεκαετίες - ξεκινώντας το 2009 με την Peugeot και συνεχίζοντας από το 2014-2016 με τη Volkswagen πριν κερδίσει το 2017 και το 2018 με τη Ford, το 2019 με τη Citroen και το 2021 με την Toyota.

Ωστόσο, η νίκη της Κυριακής ήταν μια πρώτη σε κορυφαίο επίπεδο για τον συνοδηγό του Βενσάν Λαντέ.

Ο επόμενος αγώνας είναι στη Σουηδία από 9-12 Φεβρουαρίου.

Οι βαθμολογίες:

Οδηγοί:

1. Σεμπάστιαν Λεβ (Γαλλία/Toyota) 26 βαθμοί*

2. Κάλε Ροβανπέρα (Φινλανδία/Toyota) 23

3. Τιερί Νιουβίλ (Βέλγιο /Hyundai) 17

4. Έφλιν Έβανς (Μ.Βρετανία /Toyota) 15

5. Οτ Τανάκ (Εσθονία/Hyundai) 14

* Δεν συμμετέχει σε όλους τους αγώνες της σεζόν

Κατασκευαστές:

1.Toyota 51 βαθμοί

2.Hyundai 27

3. M-Sport/Ford 16

