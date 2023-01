Οικονομία

FT: Βραζιλία - Αργεντινή σχεδιάζουν κοινό νόμισμα

Το σχέδιο που αποκαλύπτουν οι Financial Times για τις δύο χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με τους Financial Times, Αργεντινή και Βραζιλία ετοιμάζονται να εκδώσουν ένα νέο ενίαιο νόμισμα.

Αυτό ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη κυβερνητικούς εκπροσώπους των δύο κρατών της Νότιας Αμερικής.

Το σχέδιο θα συζητηθεί σε σύνοδο κορυφής στην πρωτεύουσα της Αργεντινής Μπουένος Άιρες τη νέα εβδομάδα. Θα συζητήσουν πώς το νέο νόμισμα θα μπορούσε να αυξήσει το εμπόριο στην περιοχή και να μειώσει την εξάρτηση από το αμερικανικό δολάριο. Η Βραζιλία θέλει να ονομάσει το νέο νόμισμα "sur" (νότος).

Ο υπουργός Οικονομίας της Αργεντινής Σέρτζιο Μάσσα δήλωσε στους FT ότι θα υπάρξει απόφαση για την εξέταση των απαραίτητων παραμέτρων για ένα κοινό νόμισμα. Είπε ότι αυτό θα περιλαμβάνει θέματα όπως το μέγεθος των οικονομιών, τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα και το ρόλο των κεντρικών τραπεζών.

Η ιδέα αυτή είχε ήδη συζητηθεί και στις δύο χώρες το 2019. Εκείνη την εποχή, ωστόσο, υπήρχαν επιφυλάξεις από την κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας. Σύμφωνα με τους FT, η νομισματική ζώνη, παρόμοια με το ευρώ στην Ευρώπη, θα μπορούσε αργότερα να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Αρχικά, ωστόσο, μόνο το πέσο Αργεντινής και το ρεάλ Βραζιλίας θα συγχωνεύονταν στο νέο νόμισμα. Ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επισκέπτεται τη γειτονική Αργεντινή από αυτή την Κυριακή.

