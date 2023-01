Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Κανδελιούσσα: νυχτερινή υπέρπτηση UAV

Πρόκληση μέσα στην νύχτα από τους Τούρκους, που απαντήθηκε άμεσα από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε πάνω από την Κανδελιούσσα., συνεχίζοντας το γαϊτανάκι των τουρκικών προκλήσεων.

Η υπέρπτηση έγινε στις 23:39 της Κυριακής, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.





