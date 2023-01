Κοινωνία

Καιρός: Μετεωρολογική “βόμβα” η πολική “μπάλα” που έρχεται στην Ελλάδα

Που και πότε αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα μετά από την επιδείνωση του καιρού. Στα δύο θα “χωριστεί” η χώρα. Δείτε live την κακοκαιρία.

Επιδεινώνεται εκ νέου ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μια πολική «μπάλα» που φέρνει χιόνια και διαδοχικά κύματα κακοκαιριών τις επόμενες ημέρες.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, επικαιροποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και αναφέρει ότι:

Σήμερα Δευτέρα (23-01-2023)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο έως το βράδυ. Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά όπου στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Την Τρίτη (24-01-2023)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία και από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία -κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια- και στις Σποράδες.

Οι μετεωρολόγοι χτυπούν καμπανάκι για τον καιρό τα επόμενα 24ωρα, καθώς η πολική «μπάλα» που στροβιλίζεται στην Ιταλία, αναμένεται να κινηθεί προς τα ανατολικά. Το φαινόμενο θα σχηματίσει βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει και την Ελλάδα μας από Τετάρτη-Πέμπτη, παράγοντας πυκνές χιονοπτώσεις αλλά και πολλές βροχές από το ύψος της κεντρικής Ελλάδας και πιο νότια. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η Ελλάδα θα «χωριστεί στα δύο»: από την Λαμία και πιο βόρεια θα επικρατήσει ιδιαίτερα χειμωνιάτικο σκηνικό, με χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, ενώ νοτιότερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας:

