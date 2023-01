Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Επίθεση εξωσχολικών σε μαθητές

Ένας μαθητής δέχθηκε επίθεση, ενώ δεύτερος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο προσπαθώντας να ξεφύγει από τη φασαρία.

Της Άννα Νικολάου

Ομάδα εξωσχολικών επιτέθηκε σε μαθητή Γυμνασίου της Νέας Ιωνίας, ενώ ένας μαθητής επιχειρώντας να διαφύγει της φασαρίας χτύπησε σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό έγινε τη Δευτέρα το μεσημέρι, την ώρα που σχόλαγαν οι μαθητές του σχολείου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή του σχολείου, περίπου 20 εξωσχολικοί επιτέθηκαν σε μαθητή του Γυμνασίου, τον οποίον τραυμάτισαν στο άνω χείλος, ενώ μαθητής του Λυκείου στη προσπάθεια του να ξεφύγει από την φασαρία που δημιουργήθηκε εδώ έξω από το σχολείο, επιχείρησε να περάσει τον δρόμο και τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο, αλλά ευτυχώς δεν είχε ταχύτητα και δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομία και ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 14χρονο τραυματία που δέχτηκε τον ξυλοδαρμό, ωστόσο οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Την περασμένη Παρασκευή είχε προηγηθεί περιστατικό με μήνυση από γονέα μαθητή προς άλλο μαθητή. αλλά δεν είναι γνωστό αν σχετίζεται με την σημερινή επίθεση.

Δικογραφία κατ’ αναγνωστών από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

