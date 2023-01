Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός κατά Covid- 19: Ανήσυχοι οι παιδίατροι για τα χαμηλά ποσοστά στα παιδιά

Προτροπή των παιδιάτρων για τον εμβολιασμό των παιδιών κατά του κορονοϊού. Τι τους ανησυχεί.

Τη βαθιά της ανησυχία εκφράζει η Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ελλάδας, για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού κατά του Covid-19 μεταξύ των παιδιών, καθώς και για τις επίσημες συστάσεις σχετικά με τον παιδιατρικό εμβολιασμό έναντι της νόσου COVID-19 στη χώρα μας, οι οποίες δεν ενθαρρύνουν τον εμβολιασμό των παιδιών.

Αν και τα παιδιά στην πλειονότητα τους εμφανίζουν ήπια νόσο, υπάρχει ακόμα ισχυρή πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρή νόσο και να χρειαστούν νοσηλεία, ενώ εμφανίζουν και άλλες σοβαρές επιπλοκές της νόσου, όπως το πολυοργανικό φλεγμονώδες σύνδρομο MIS-C (περισσότερα από 130 παιδιά στη χώρα μας) και το Long-COVID, σημειώνει η Ομοσπινδία και υπενθυμίζει το κάλεσμα της Διεθνούς Ένωσης Επιδημιολόγων για καθολικό εμβολιασμό του παιδιατρικού πληθυσμού.

Η Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ελλάδας, πιστεύει ότι σε ατομικό επίπεδο ο εμβολιασμός εναντίον του Sars-Cov2 ωφελεί τα παιδιά γιατί:

1) Τα εμβολιασμένα παιδιά έχουν λιγότερες πιθανότητες να μολυνθούν από τον Covid-19.

2) Εάν μολυνθούν έχουν μικρότερες πιθανότητες να εισαχθούν σε νοσοκομείο, σε ΜΕΘ, ή πολύ σπανιότερα να πεθάνουν, ή να αναπτύξουν MIS-C.

3) O εμβολιασμός προσφέρει προστασία από επιπλοκές που σχετίζονται με την Covid-19 και μπορεί να μειώσει τις δυσανάλογες επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών που έχουν ήδη επιφέρει τα παρατεταμένα μέτρα ελέγχου.

4) Ακόμα και τα παιδιά που έχουν νοσήσει έχουν όφελος, καθώς γνωρίζουμε πλέον ότι η υβριδική ανοσία (νόσος και εμβολιασμός) υπερέχει της ανοσίας που προσφέρει μεμονωμένα ή νόσος ή το εμβόλιο.

Από άποψη δημόσιας υγείας, όσο περισσότερα παιδιά εμβολιάζονται, τόσο λιγότερο θα κυκλοφορεί ο ιός και επομένως τόσο καλύτερα θα ελέγχεται η νόσος, τονίζει η Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ελλάδας.

Σχετικά με τις ηλικίες 5-11 ετών

Πρόσφατα εγκρίθηκε από τον ΕΜΑ το επικαιροποιημένο εμβόλιο και για αυτές τις ηλικίες. Είναι επομένως σημαντικό, παιδιά που έχουν εμβολιαστεί την προηγούμενη σεζόν, δηλαδή 6-12 μήνες πριν, ή έχει περάσει μεγάλο διάστημα από την τελευταία φορά που νόσησαν, να θωρακιστούν με αυτό το εμβόλιο. Υπάρχει ήδη τεράστια εμπειρία από τον αναμνηστικό εμβολιασμό σε αυτές τις ηλικίες με τη χορήγηση εκατομμυρίων δόσεων παγκοσμίως, με πολύ καλό προφίλ ασφάλειας και υψηλή αποτελεσματικότητα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι μια αναμνηστική δόση ακόμα και με το παλιότερο εμβόλιο, αύξησε την αποτελεσματικότητα έναντι της λοίμωξης με την παραλλαγή Omicron σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που επιτεύχθηκαν μετά από 2 δόσεις, ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις μείωσης της αποτελεσματικότητας, ακόμα και 3 μήνες μετά την αναμνηστική δόση. "Εξ άλλου πιστεύουμε ότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί σε γονείς που θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους με το επικαιροποιημένο εμβόλιο, για να τα προστατεύσουν, το δικαίωμα αυτό", σημειώνει η η Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ελλάδας.

Σχετικά με τις ηλικίες 6 μηνών - 5 ετών

Η ηλικιακή αυτή ομάδα, κατά την περίοδο της παραλλαγής Όμικρον παρουσιάζει υψηλά ποσοστά νοσηλείας. Σύμφωνα με δεδομένα που παρουσιάστηκαν στη διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων στη Θεσσαλονίκη, στη χώρα μας μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου του 2022 είχαν νοσηλευτεί 7627 παιδιά, εκ των οποίων τα 75 χρειάστηκαν εισαγωγή στη ΜΕΘ ενώ 11 δυστυχώς κατέληξαν. Οι αριθμοί αυτοί είναι αρκετά μεγαλύτεροι σε σχέση με άλλα λοιμώδη νοσήματα για τα οποία εμβολιάζεται καθολικά ο παιδιατρικός πληθυσμός και θεωρούμε ότι εφόσον υπάρχει ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, θα πρέπει να έχουν δικαίωμα τα παιδιά καθολικά να εμβολιαστούν και να λαμβάνουν αναμνηστικές δόσεις.

