Στέιτ Ντιπάρτμεντ - F35: Δεν τίθεται θέμα επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα

Σε ισχύ οι κυρώσεις των ΗΠΑ προς την Τουρκία, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να ξεκαθαρίζει πως έχει αποπεμφθεί από τη συμφωνία.

Οι διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας για τα μαχητικά F-35 αφορούν τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων για το τέλος του προγράμματος στην Τουρκία, σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τον δεύτερο γύρο των συνομιλίων που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου στην Ουάσιγκτον. Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νεντ Πράις, εξήγησε ότι οι δύο πλευρές συνομιλούν για να κλείσουν σταδιακά τα θέματα που έχουν προκύψει λόγω της αποπομπής της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δεν έκανε αναφορά στο περιεχόμενο των συνομιλιών και περιορίστηκε απλώς να σημειώσει ότι οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις στην επόμενη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα την άνοιξη του 2023. Μετά την έκδοση της ανακοίνωσης, εκπρόσωπος του Πενταγώνου αρνήθηκε να σχολιάσει το αντικείμενο των διαβουλεύσεων, λέγοντας «δεν έχουμε πρόσθετες λεπτομέρειες προς κοινοποίηση αυτή τη στιγμή».

Ωστόσο, λίγο αργότερα ο Νεντ Πράις ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς η γειτονική χώρα συνεχίζει να παραμένει υπό το καθεστώς των κυρώσεων CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) λόγω της απόκτησης του ρωσικού συστήματος S-400. «Τίποτα δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την καταλληλόλητα της Τουρκίας για το πρόγραμμα των F-35. Το υπουργείο Άμυνας εξέδωσε την δήλωση (για το δεύτερο γύρο των διαβουλεύσεων). Αυτή είναι μια συζήτηση σχετικά με το πως θα οδηγήσουμε σταδιακά τα στοιχεία αυτού του προγράμματος προς το τέλος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Τουρκία είχε αποπεμφθεί από το πρόγραμμα των F-35 στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 με αποτέλεσμα να διεκδικεί 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία είχε πληρώσει ως προκαταβολή για την παραλαβή των πρώτων πέντε μαχητικών. Ωστόσο, στην Ουάσιγκτον θεωρούν ότι η παραλαβή δεν πραγματοποιήθηκε με υπαιτιότητα της Άγκυρας, καθώς η Τουρκία αψήφησε τις επανειλημμένες ιδιωτικές και δημόσιες προειδοποιήσεις, παραβιάζοντας έτσι εν γνώσει της την αμερικανική νομοθεσία. Τέλος, πέρα από τις οικονομικές διαφορές που σχετίζονται με την μη παραλαβή των μαχητικών, υπάρχουν ακόμα μια σειρά από τεχνικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ομαλή έξοδο της Τουρκίας από το πρόγραμμα της παραγωγής των μαχητικών.

